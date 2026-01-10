시사 전체기사

홍명보호 베이스캠프, 해발 1550m 과달라하라 유력

입력:2026-01-10 12:02
공유하기
글자 크기 조정

FIFA에 베이스캠프 후보 시설 제출
상위 1·2순위 시설 모두 과달라하라

홍명보(오른쪽) 한국 축구대표팀 감독이 지난해 10월 9일 서울월드컵경기장에서 브라질과의 친선경기를 하루 앞둔 공식 기자회견에 주장 손흥민과 함께 참석해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

홍명보호가 멕시코 과달라하라에 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프를 차릴 것으로 예상된다.

대한축구협회는 10일 “한국 축구대표팀의 월드컵 베이스캠프 후보지 신청을 완료했다”고 밝혔다. 이번 월드컵은 미국과 멕시코, 캐나다의 3개국 공동 개최로 치러진다. 홍명보 감독이 지휘하는 대표팀은 조별리그 3경기를 모두 멕시코에서 치른다.

대표팀은 경기장 주변 환경과 이동 거리, 운동생리학 전문가 의견 등을 종합적으로 고려해 과달라하라 시설 두 곳을 1·2순위로 FIFA에 제출했다.

나머지 3~5순위 후보지도 멕시코에 있지만, 상위 1·2순위 후보로 앞세운 과달라하라가 대표팀의 베이스캠프가 될 가능성이 크다. 상위 후보 시설 2곳은 ‘그랜드 피에스타 아메리카나 컨트리 클럽’과 ‘더 웨스틴 과달라하라’다.

한국은 조별리그 3경기 가운데 초반 1·2차전을 과달라하라의 아크론 스타디움에서 치른다. 해발 1571m의 고지대에 있는 경기장이다. 과달라하라는 대부분의 영역이 해발 1550m 위에 있다.

홍 감독은 “고지대가 우리 선수들에게 다소 낯선 환경인 만큼 신중한 접근이 필요해 각 분야 전문가의 의견을 청취하고 심도 있는 내부 논의를 진행했다”며 “베이스캠프가 최종 확정되면 고지대 적응을 언제부터 시작할지, 조별리그 3차전이 열리는 몬테레이의 고온다습한 환경에 어떻게 대비할지를 검토해 결정할 예정”이라고 말했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김철오 기자
국제부
김철오 기자
2485
Boom de yada
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지귀연 “징징대지 마” 일침…尹측 최후변론 6시간 이상 걸릴 듯
경찰, 김병기 ‘아내 법카유용 의혹 수사무마’ 고발인 조사
류현진도 16년 만에 합류…WBC 앞둔 야구대표팀 “느낌 좋다”
“라부부가 북한산?” 영상 논란…팝마트 “정품 아냐”
또 이혜훈 폭언…심야에 전화해 “아 말 좀 해!!” 보좌진에 고함
[단독] 통일교 특검 지지부진하자…‘통일교·신천지’ 방지법 발의
청소부가 발견한 현관문 비닐봉지 속 101만원[아살세]
타닥타닥 10시간…장작불 영상 하나로 17억 번 유튜버
국민일보 신문구독