홍명보호 베이스캠프, 해발 1550m 과달라하라 유력
FIFA에 베이스캠프 후보 시설 제출
상위 1·2순위 시설 모두 과달라하라
홍명보호가 멕시코 과달라하라에 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프를 차릴 것으로 예상된다.
대한축구협회는 10일 “한국 축구대표팀의 월드컵 베이스캠프 후보지 신청을 완료했다”고 밝혔다. 이번 월드컵은 미국과 멕시코, 캐나다의 3개국 공동 개최로 치러진다. 홍명보 감독이 지휘하는 대표팀은 조별리그 3경기를 모두 멕시코에서 치른다.
대표팀은 경기장 주변 환경과 이동 거리, 운동생리학 전문가 의견 등을 종합적으로 고려해 과달라하라 시설 두 곳을 1·2순위로 FIFA에 제출했다.
나머지 3~5순위 후보지도 멕시코에 있지만, 상위 1·2순위 후보로 앞세운 과달라하라가 대표팀의 베이스캠프가 될 가능성이 크다. 상위 후보 시설 2곳은 ‘그랜드 피에스타 아메리카나 컨트리 클럽’과 ‘더 웨스틴 과달라하라’다.
한국은 조별리그 3경기 가운데 초반 1·2차전을 과달라하라의 아크론 스타디움에서 치른다. 해발 1571m의 고지대에 있는 경기장이다. 과달라하라는 대부분의 영역이 해발 1550m 위에 있다.
홍 감독은 “고지대가 우리 선수들에게 다소 낯선 환경인 만큼 신중한 접근이 필요해 각 분야 전문가의 의견을 청취하고 심도 있는 내부 논의를 진행했다”며 “베이스캠프가 최종 확정되면 고지대 적응을 언제부터 시작할지, 조별리그 3차전이 열리는 몬테레이의 고온다습한 환경에 어떻게 대비할지를 검토해 결정할 예정”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사