‘트럼프의 사랑’ 스테이블코인 지난해 거래액 4.8경원

입력:2026-01-10 16:37
세계 거래액 33조 달러 ‘사상 최대’
시총 1위는 테더, 거래액에선 서클

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 5월 5일(현지시간) 백악관 집무실에서 행정명령에 서명하고 있다. 로이터연합뉴스

지난해 스테이블코인 거래액이 약 33조 달러(약 4경8200조원)로 사상 최고치를 경신했다고 블룸버그통신이 9일 보도했다.

블룸버그에 따르면 미국 시장조사업체 아르테미스 애널리틱스는 “스테이블코인 거래량이 전년 대비 72% 증가했다”며 이같이 분석했다. 서클의 스테이블코인 USDC 거래액이 18조3000억 달러로 가장 많았고 테더의 USDT가 13조3000억 달러로 뒤를 이었다.

시가총액에선 서클의 USDC가 750억 달러로 테더의 USDT(1870억 달러)와 비교하면 40% 수준이지만 거래액에서 앞선 것이다.

서클의 단테 디스파르테 최고전략책임자(CSO)는 블룸부거에 USDC를 “세계 최고 수준의 규제 신뢰성을 갖췄고 가장 깊은 유동성을 확보해 선택을 받고 있다”고 자평했다.

블룸버그는 서클의 USDC가 암호화폐 기반 금융 서비스인 ‘디파이’(DeFi) 플랫폼에서 많이 거래됐고, 테더의 USDT는 주로 실생활의 결제와 사업 거래, 보존 자산 용도로 활용된 것으로 파악됐다고 전했다.

스테이블코인은 달러화처럼 중앙은행에서 발행되는 통화와 같은 가격을 유지하도록 설계돼 있다. 스테이블코인의 가치는 채굴·발행 주체가 채권이나 어음을 준비자산으로 보유하는 식으로 보존된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 집권 2기를 출범한 뒤 친암호화폐 정책을 펼치면서 스테이블코인의 제도권 진입을 유도하고 있다. 지난해 7월 미국 연방 의회에서 스테이블코인을 제도권으로 편입하는 ‘지니어스법’이 통과됐다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

김철오 기자
국제부
김철오 기자
