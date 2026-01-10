티웨이 기내서 보조배터리 연기…승무원 3명 병원 이송

티웨이항공기. 티웨이항공 제공

중국 하이난성 싼야 국제공항을 출발해 청주국제공항으로 향하던 티웨이항공 여객기 기내에서 보조배터리 연기가 발생해 한때 소동이 빚어졌다.

티웨이항공 관계자는 “당국과 함께 정확한 경위를 파악하고 있다”고 말했다.