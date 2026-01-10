시사 전체기사

티웨이 기내서 보조배터리 연기…승무원 3명 병원 이송

입력:2026-01-10 11:13
티웨이항공기. 티웨이항공 제공

중국 하이난성 싼야 국제공항을 출발해 청주국제공항으로 향하던 티웨이항공 여객기 기내에서 보조배터리 연기가 발생해 한때 소동이 빚어졌다.

10일 티웨이항공 등에 따르면 이날 오전 2시10분쯤 기장·승무원 6명과 승객 32명을 태우고 싼야국제공항을 출발한 티웨이항공 TW634편 기내 앞쪽 좌석에 앉아 있던 한 승객의 가방 안 보조배터리에서 연기가 발생했다.

승무원들은 보조배터리를 꺼낸 뒤 물에 담그는 방식으로 조치하는 등 초기 대응에 나섰다.

이 항공편은 당초 예정된 도착 시간(오전 7시15분)보다 약 40분 이른 오전 6시37분 청주국제공항에 착륙했다.

승객 5명과 승무원 3명이 연기를 흡입했으며, 이 가운데 초기 대응에 나섰던 승무원 3명은 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 승객들은 모두 귀가한 것으로 전해졌다.

티웨이항공 관계자는 “당국과 함께 정확한 경위를 파악하고 있다”고 말했다.

국토교통부도 해당 보조배터리의 용량과 반입 기준 준수 여부 등 항공 보안 규정 위반 여부를 포함해 정확한 원인을 조사할 방침이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

