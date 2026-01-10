트럼프가 CEO 만나자 하룻밤 주가 10% 오른 ‘이 기업’
인텔 나스닥서 10.80% 급등
립부 탄 CEO 백악관 찾아
“트럼프·러트닉 전폭적 지원”
미국 반도체 기업 인텔이 도널드 트럼프 미국 대통령과 립부 탄 최고경영자(CEO)의 백악관 회동 직후 주가를 10% 넘게 끌어올렸다.
인텔은 9일(현지시간) 나스닥거래소에서 전 거래일 종가 대비 10.80%(4.44달러) 급등한 45.55달러에 장을 마쳤다. 일간 상승폭으로는 지난해 9월 18일 최고치를 기록했다. 인텔의 이날 주가 급등은 트럼프 대통령이 백악관에서 탄 CEO와 만난 사실을 트루스소셜에 알린 영향으로 보인다.
트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “탄 CEO와 매우 성공적으로 회동했다. 인텔은 미국 안에서 설계·제조·패키징된 최초의 2㎚(나노미터) 이하 중앙처리장치(CPU) 프로세서를 출시했다”고 밝혔다.
이어 “미국 정부는 인텔의 주주라는 사실을 자랑스럽게 생각한다”며 “미국은 최첨단 반도체 제조를 국내로 다시 가져오겠다고 결심했고, 바로 그 일이 지금 이뤄지고 있다”고 강조했다.
탄 CEO는 엑스에 “트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관의 전폭적인 지원과 격려를 받게 돼 영광”이라며 “인텔은 이제 최신 코어 울트라 시리즈3 CPU 프로세서를 출하하고 있다. 이는 미국에서 가장 진보된 반도체 기술로 설계·제조·패키징된 것”이라고 설명했다.
인텔 주가는 지난해 연간 84% 급등했고, 올해 들어서도 23%나 상승한 상태다. 미국 정부는 지난해 8월 보조금을 지급하는 대신 인텔 지분을 넘겨받았다. 이에 따라 미국 정부의 평가이익도 상승한 것으로 분석된다.
블룸버그통신은 “지난해 8월 57억 달러였던 정부의 인텔 지분 가치가 110억 달러(약 16조원) 이상으로 불어났다”며 “향후 추가로 취득할 잠재 지분 가치를 포함하면 277억 달러(약 40조4000억원)”이라고 전망했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
