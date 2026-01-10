1억2500만명 비행기 탔다…한국인 최다 여행지 ‘이곳’

크리스마스를 앞둔 지난해 12월 23일 인천국제공항 1터미널 출국장이 인파로 붐비고 있다. 연합뉴스

2024년(

1억2005만8371명)보다 약 4% 늘었으며, 역대 최대 기록인 2019년

(1억2336만명)

기록도 넘어섰다.

이 가운데 일본 노선 이용객은 2731만명으로 전체 국제선 가운데 가장 많은 비중을 차지했다. 엔저 장기화와 함께 일본 소도시 노선 확대가 수요를 끌어올렸다는 분석이다. 최근 중국 내 일본 여행 기피 분위기도 한국인의 일본행 수요 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.