1억2500만명 비행기 탔다…한국인 최다 여행지 ‘이곳’
지난해 약 1억2500만명이 국내 공항을 이용해 역대 최대치를 기록했다. 국제선 수요가 빠르게 회복된 가운데 한국인이 가장 많이 찾은 해외 여행지는 일본으로 나타났다.
9일 국토교통부와 한국항공협회 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선을 합친 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 집계됐다. 2024년(1억2005만8371명)보다 약 4% 늘었으며, 역대 최대 기록인 2019년(1억2336만명) 기록도 넘어섰다.
여객 증가를 이끈 건 국제선이었다. 지난해 국제선 이용객은 9454만8031명으로 1년 새 6.3% 늘었다.
이 가운데 일본 노선 이용객은 2731만명으로 전체 국제선 가운데 가장 많은 비중을 차지했다. 엔저 장기화와 함께 일본 소도시 노선 확대가 수요를 끌어올렸다는 분석이다. 최근 중국 내 일본 여행 기피 분위기도 한국인의 일본행 수요 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.
중국 노선도 빠르게 회복 중이다. 지난해 중국 노선 이용객은 1680만명으로 전년 대비 20% 이상 증가했다. 한국인 대상 비자 면제 조치와 중국 항공사의 공격적인 운임 정책, 단체 관광 규제 완화 등이 맞물린 결과다.
반면 국내선 여객은 3024만5051명으로 지난해보다 2.8% 감소했다. 해외 여행 수요가 본격적으로 되살아나면서 국내 이동 수요가 상대적으로 줄어든 영향으로 풀이된다.
동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선 이용객 역시 지난해보다 0.5% 감소한 3482만명이다. 지난해 하반기 캄보디아 감금·폭행 사건 등의 여파로 동나마 기피 현상이 있었던 것으로 풀이된다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사