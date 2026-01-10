시사 전체기사

1억2500만명 비행기 탔다…한국인 최다 여행지 ‘이곳’

입력:2026-01-10 10:05
공유하기
글자 크기 조정
크리스마스를 앞둔 지난해 12월 23일 인천국제공항 1터미널 출국장이 인파로 붐비고 있다. 연합뉴스

지난해 약 1억2500만명이 국내 공항을 이용해 역대 최대치를 기록했다. 국제선 수요가 빠르게 회복된 가운데 한국인이 가장 많이 찾은 해외 여행지는 일본으로 나타났다.

9일 국토교통부와 한국항공협회 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선을 합친 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 집계됐다. 2024년(1억2005만8371명)보다 약 4% 늘었으며, 역대 최대 기록인 2019년(1억2336만명) 기록도 넘어섰다.

여객 증가를 이끈 건 국제선이었다. 지난해 국제선 이용객은 9454만8031명으로 1년 새 6.3% 늘었다.

이 가운데 일본 노선 이용객은 2731만명으로 전체 국제선 가운데 가장 많은 비중을 차지했다. 엔저 장기화와 함께 일본 소도시 노선 확대가 수요를 끌어올렸다는 분석이다. 최근 중국 내 일본 여행 기피 분위기도 한국인의 일본행 수요 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.

중국 노선도 빠르게 회복 중이다. 지난해 중국 노선 이용객은 1680만명으로 전년 대비 20% 이상 증가했다. 한국인 대상 비자 면제 조치와 중국 항공사의 공격적인 운임 정책, 단체 관광 규제 완화 등이 맞물린 결과다.

반면 국내선 여객은 3024만5051명으로 지난해보다 2.8% 감소했다. 해외 여행 수요가 본격적으로 되살아나면서 국내 이동 수요가 상대적으로 줄어든 영향으로 풀이된다.

동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선 이용객 역시 지난해보다 0.5% 감소한 3482만명이다. 지난해 하반기 캄보디아 감금·폭행 사건 등의 여파로 동나마 기피 현상이 있었던 것으로 풀이된다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
989
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“죽인 벌레를 추모하며”…일본 살충제 회사의 ‘곤충 위령제’
경찰, 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 20대 2명 입건
타닥타닥 10시간…장작불 영상 하나로 17억 번 유튜버
청소부가 발견한 현관문 비닐봉지 속 101만원[아살세]
류현진도 16년 만에 합류…WBC 앞둔 야구대표팀 “느낌 좋다”
국민배우 안성기 영면… 남긴 말은 “세상에 필요한 건 착한 사람”
멜론 차트로 본 2025 가요계… 역주행 ‘드라우닝’ 1위
“라부부가 북한산?” 영상 논란…팝마트 “정품 아냐”
국민일보 신문구독