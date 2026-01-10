월가 전망치 밑돈 미국 12월 신규 고용… 실업률 4.4%
비농업 신규 일자리 5만개 증가
뉴욕증시 3대 지수 일제히 상승
미국의 지난달 비농업 부문 일자리 증가 폭이 월가 전망치를 밑돈 것으로 나타났다.
미국 노동부 산하 노동통계국은 “지난해 12월 비농업 부문 신규 고용이 전월 대비 5만명 증가했다”고 9일(현지시간) 밝혔다. 이는 미국 금융정보업체 다우존스가 집계한 전망치인 7만3000명을 하회한 숫자다. 지난해 12월 실업률은 4.4%로 전월보다 하락했다.
앞서 노동통계국은 지난해 10~11월 43일간 이어져 사상 최장으로 기록된 연방정부 셧다운(일시 업무 정지)에 따라 10월 고용 및 물가 통계를 발표하지 않았다. 지난달 발표된 11월 통계에서 일부는 이날 정정됐다.
지난해 11월 실업률은 종전 4.6%에서 4.5%로 0.1%포인트 하향 조정됐다. 실업률 4.6%는 2021년 이후 4년 만에 가장 높은 수치로 분석됐다. 지난해 12월에는 실업률이 다소 둔화된 흐름을 나타냈다.
미국 연방준비제도(연준)는 고용·물가 지표를 근거로 기준금리 등 통화정책 방향을 결정한다. 앞서 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 3.50~3.75%로 0.25% 포인트 인하했다.
뉴욕증시 주요 3대 지수는 이날 일제히 상승했다. 다우존스산업평균지수는 0.48% 오른 4만9504.07, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.65% 상승한 6966.28, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.81% 뛴 2만3671.35에 거래를 마쳤다. 다우지수와 S&P500지수는 사상 최고가를 경신했다.
모하메드 엘에리언 알리안츠그룹 고문은 “고용 보고서가 (경제 상황을 지켜보기에) ‘좋은 위치’라는 파월 의장의 견해를 강화하고 금리를 추가 인하할 때까지 시간을 줄 것으로 보인다”고 전망했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
