“천조개벽, 용인이 대한민국 미래 책임집니다”
이상일 경기도 용인특례시장이 “국가적 핵심 프로젝트인 용인 반도체 메가 클러스터 조성에 속도를 높이는 등 진행 중인 대형 프로젝트들을 올해에도 차질 없이 추진하겠다”고 약속했다.
이 시장은 9일 기흥ICT밸리 플로리아홀에서 ‘천조개벽(千兆開闢) 용인이 나라의 미래를 책임집니다’라는 슬로건을 내걸고 열린 올해의 시정 방향과 내용을 설명하는 신년 기자회견에서 “시민 삶의 질 향상과 직결되는 정책들은 더욱 섬세하게 넓혀 가며, 용인의 도시경쟁력을 한층 더 강화하는 데 시정 역량을 집중할 것”이라면서 이같이 밝혔다.
그는 “반도체투자 1000조원 시대를 연 용인특례시는 대한민국의 중추 산업인 반도체를 기반으로 나라의 미래를 책임지는 핵심 도시로 그 위상을 확고히 하고 있다”며 “SK하이닉스가 처인구 원삼면 용인반도체 클러스터에 600조원, 삼성전자가 처인구 이동·남사읍 첨단 시스템반도체 국가산업단지에 360조원, 기흥캠퍼스 미래연구단지에 20조원 등 1000조원에 육박하는 투자가 진행되고 있다”고 강조했다.
이어 “2023년 7월 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지, 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산단, 삼성전자 기흥캠퍼스 미래연구단지 등 세 곳이 국가첨단전략산업 특화단지로 지정됐다”며 “특화단지로 지정되면 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법과 산업입지 및 개발에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령에 따라 산단 내 용적률을 올릴 수 있게 된다”고 했다.
시에 따르면 삼성전자가 입주할 첨단시스템반도체 국가산단은 내년에 부지 조성 공사가 시작되며, 2028년 하반기 제1기 생산라인을 착공하고, 2030년 하반기 제1기 생산라인을 가동하며, 2031년 하반기 부지 조성이 마무리될 것으로 보인다.
SK하이닉스가 조성 중인 용인반도체클러스터 일반산단은 2026년 하반기에는 SK 일반산단의 용수½전력 공급시설이 준공되며, 2027년 상반기 SK일반산단의 첫 번째 생산라인 클린룸 일부가 완성돼 반도체 생산을 위한 장비를 반입하게 될 예정이다.
약 83만평에 8조2000억원이 투입되는 플랫폼시티 사업은 지난해 3월 첫 삽을 뜬 후 부지 조성 공사가 본격적으로 시작됐다. 산업시설용지로 계획된 부지에는 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들의 연구개발(R&D) 시설들을 유치해 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산단, 원삼면 용인반도체클러스터 일반산단과 연결하는 ‘L자형 반도체 벨트’를 구축할 방침이다.
이 시장은 국가산단 성공을 위한 철도·도로 등 인프라 확충 노력에 대해 “국가산단의 성공을 위해서는 탄탄한 기반 인프라 구축이 필수적”이라며 “첨단 IT 인재들의 이동에 불편이 없도록 올해 확정될 예정인 제5차 국가철도망구축계획이나 지난해 12월 승인·고시된 제2차 경기도 철도망구축계획에 여러 철도 노선을 반영하기 위해 많은 공을 들였다”고 말했다.
이어 “단기적으로 빠르게 증가하는 주거공간 수요에 대비해 이동공공주택지구나 플랫폼시티, 언남지구 등 공공택지의 사업을 촉진하고, 고림지구 미개발지나 역삼지구 등을 정상화해 주택공급을 확대하도록 할 계획”이라며 “아파트 공급을 늘리는 것과 함께 입주자들이 행복한 마음으로 내 집에 들어갈 수 있도록 ‘용인에서 아파트 부실시공은 용납되지 않는다’는 자세로 공동주택 건설의 모든 단계에 걸쳐 부실방지 대책을 수립해 시행하고 있다”고 말했다.
이 시장은 “시민들이 더 나은 환경에서 생활할 수 있도록 공동주택 지원은 지속해서 강화할 것”이라며 “4년 전 15억원이던 공동주택 보조금 예산을 올해는 23억원으로 늘리는 등 더 많은 공동주택에 혜택이 돌아가도록 지원 대상과 재지원 기간을 확대하려고 한다”고 했다.
이날 이 시장은 4일 공식 창단한 용인FC와 관련 “올해 K리그2에 참여하는 것에 더해서 2030년 K리그1 승격을 목표로 한다”며 “용인FC는 선수단과 시민이 직접 만나는 기회를 수시로 마련하고, 사회공헌활동과 SNS를 통한 시민과 함께 하도록 할 방침”이라고 말했다.
