이상일 용인특례시장 “진행되는 반도체 프로젝트 흔드는 일, 즉각 중단돼야”

그는 “일부 여당 정치인이 지방선거를 앞두고 정치적 의도로 용인 반도체 프로젝트를 흔든다”면서 “반도체산업 관련 전문가들도 현실성 없는 지방 이전 주장에 대해 우려의 목소리를 내고 있다”고 말했다.

“처인구 남사·이동읍에 조성 중인 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단은 지난해 12월 22일부터 보상을 시작했고, 현재 보상률은 20%에 달하는 것으로 알려졌다”고 했다.

“2028년 하반기엔 첨단시스템반도체 국가산단 제1기 생산라인이 착공되고, 2030년 하반기부터는 삼성전자가 제1기 생산라인을 가동한다. 2031년 하반기엔 용인첨단시스템반도체 국가산단 부지 조성이 마무리 된다”고 강조했다.