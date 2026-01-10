北 “정권 교체 후에도 韓 드론 도발, 대가 치를 것”
북한 조선인민군 총참모부 대변인 성명
“절대로 용납 못할 韓 호전광들 광태”
북한군이 한국의 무인기(드론) 도발을 주장하며 “대가를 치를 것”이라고 위협했다.
북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신에 ‘한국은 무인기에 의한 주권 침해 도발을 또다시 감행한 데 대하여 대가를 각오해야 한다’는 제목의 성명을 내고 지난 4일과 지난해 9월 27일 한국의 무인기가 북측 지역에 진입했다고 주장했다.
성명에 따르면 북한군은 지난 4일 인천 강화군 송해면 하도리 일대 상공에서 북측으로 이동하는 공중 목표물을 포착해 전자전 자산으로 공격했다. 북한군은 개성시 개풍구역 묵산리 101.5고지로부터 1200m 떨어진 지점에 공중 목표물을 강제 추락시켰다고 주장했다.
대변인은 “추락된 무인기에 감시용 장비들이 설치돼 있었다”면서 촬영기록 장치에는 북측 지역을 촬영한 6분59초, 6분58초 분량의 영상자료들이 있었다고 주장했다.
북한군은 지난해 9월 27일 오전 11시15분쯤 경기도 파주시 적성면 일대에서 이륙한 한국의 무인기가 황해북도 평산군 일대 상공까지 진입했으며 귀환 도중 전자공격을 받고 개성시 장풍군 사시리 지역 논에 추락했다고 밝혔다. 이 기체에도 북측 지역을 촬영한 5시간47분 분량의 영상자료가 있었다고 대변인은 주장했다.
대변인은 “서울의 불량배 정권이 교체된 이후에도 국경 부근에서 한국 것들의 무인기 도발 행위는 계속됐다”고 말했다. 윤석열 정부에 이어 이재명 정부에서도 한국이 무인기 도발이 계속됐다고 강조한 것으로 해석된다.
그는 “앞에서는 우리와의 의사소통을 위해 ‘바늘끝만한 구멍이라도 뚫어야 한다’고 너스레를 떨면서 우리에 대한 도발 행위를 멈추지 않는 것은 한국이라는 정체에 대한 적대적인 인식을 갖도록 하는 데 또다시 도움을 줬다”며 “절대로 용납할 수 없는 한국 호전광들의 광태는 반드시 대가를 치르게 될 것”이라고 위협했다.
