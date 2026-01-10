한·일 정상회담 앞둔 다카이치 “협력 어느 때보다 중요”
방일 한국 의원들 만나 협력 강조
이재명 대통령과 13일 일본서 회담
다카이치 사나에 일본 총리가 일본을 방문한 한국 의원들에게 “경제 안보를 포함해 국제 정세가 엄중해지고 있는 상황에서 한·일 간 우호 협력은 어느 때보다 중요하다”고 밝혔다.
10일 한일의원연맹에 따르면 다카이치 총리는 전날 도쿄 총리관저에서 한일의원연맹 및 우리 국회 외교통일위원회 소속 의원들을 만나 이같이 말했다. 한·일 협력을 강조한 다카이치 총리의 발언은 지난해 11월 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 중국과의 갈등이 계속되는 가운데 다음 주 이재명 대통령과의 정상회담이 예정된 상황에서 나온 것이다.
이 대통령과 다카이치 총리는 오는 13일 일본에서 회담할 예정이다. 청와대는 전날 브리핑에서 일본에 대한 중국의 수출통제와 관련해 “한국 역시 무관하지 않으며 영향을 주고받을 수 있는 문제”라며 한·일 회담 의제로 다뤄질 가능성을 예고했다.
다카이치 총리는 한국 의원들과 만난 자리에서 “초당파 의원 연맹을 중심으로 의회 교류가 활발히 이어지고 있는 점을 매우 기쁘게 생각한다”며 한·일 셔틀 외교의 지속 필요성과 한·미·일 및 한·일 협력의 중요성을 강조했다.
한일의원연맹 회장인 주호영 국회부의장은 다카이치 총리에게 “어려운 사안은 차분히 관리해 나가고 좋은 기회는 ‘윈윈’과 상생으로 키워나가는 관계를 만들어 가야 한다”며 “지난해 한·일 국교 정상화 60주년으로 다양한 기념행사가 이어졌고 이를 통해 미래를 향한 준비는 이미 갖춰졌다고 본다”고 화답했다.
한일의원연맹 간사장인 민홍철 더불어민주당 의원, 경제·과학 부위원장인 이성권 국민의힘 의원, 상임 간사 배현진 국민의힘 의원, 간사인 이재강 민주당 의원 등도 다카이치 총리를 만났다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사