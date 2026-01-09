시사 전체기사 [속보] ‘윤석열 내란’ 결심공판 연기…추가기일 13일 지정 입력:2026-01-09 22:02 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관 등 내란 관련자들이 9일 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김 전 장관을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 등 사건의 결심 공판에 출석해 있다. 연합뉴스이동환 기자 huan@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 또 이혜훈 폭언…심야에 전화해 “아 말 좀 해!!” 보좌진에 고함 2 [단독] 통일교 특검 지지부진하자…‘통일교·신천지’ 방지법 발의 3 [속보] 靑 “한·일 정상회담서 과거사 문제 해결 위한 인도적 협력 강화” 4 “1박에 200만원 이상”…강호동 농협회장, 해외 출장비 논란 5 한·중 화합 떡만둣국·한복까지…김혜경 여사에 中 주목 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] KT 위약금 면제 첫날, 이통사 보조금 전쟁 시작됐다 2 한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로 3 ‘7800원’에 전재산 베팅 하이닉스 직원, 수익률 9천%대 4 농협의 민낯… 강호동 회장 5성급 스위트룸서 수천만원 5 ‘AI 짝퉁 영상’ 가장 많이 본 나라는 한국 해당분야별 기사 더보기 1 “운전면허 갱신 대기만 200명”…올해부터 ‘생일 전후 6개월’ 2 “제주도 폭포는 왜 서귀포에 몰려 있을까”… 정답은 ○○ 3 청소부가 발견한 현관문 비닐봉지 속 101만원[아살세] 4 ‘양념치킨의 창시자’ 윤종계 맥시칸치킨 설립자 별세 5 ‘내란 우두머리’ 윤석열 결심공판 시작…사형 구형 주목 해당분야별 기사 더보기 1 “라부부가 북한산?” 영상 논란…팝마트 “정품 아냐” 2 일론 머스크 “北, 침공 없이 걸어가 韓 차지할 수도” 저출산 경고 3 마두로 생포처럼… 전장 전략 떠오른 외과수술식 제거 4 트럼프, ‘유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴’ 서명 5 美 이민단속국 30대 여성 총격 사망 사건…전역으로 시위 확산 해당분야별 기사 더보기 1 임재범 전격 은퇴 선언 “가장 좋은 때, 스스로 떠나는 게 마지막 자존심” 2 멜론 차트로 본 2025 가요계… 역주행 ‘드라우닝’ 1위 3 숭실사이버대 이호선 교수 ‘이호선 상담소’ 첫 방영 4 류현진도 16년 만에 합류…WBC 앞둔 야구대표팀 “느낌 좋다” 5 초반 돌풍 어디 가고 12경기서 1승… 페퍼, 국내 주포 부진 속 최하위 예감 해당분야별 기사 더보기 1 ‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동” 2 국민배우 안성기 영면… 남긴 말은 “세상에 필요한 건 착한 사람” 3 타닥타닥 10시간…장작불 영상 하나로 17억 번 유튜버 4 거센 비만약 돌풍…매출 1위 면역항암제 키트루다 넘었다 5 “연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 경찰, 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 20대 2명 입건 ‘내란 우두머리’ 윤석열 결심공판 시작…사형 구형 주목 구독자 395만명 보유 35세 “1초도 허투루 쓸 수 없어요” 출산 직후 신생아 물 찬 세면대에 방치…검찰, 살해 고의 인정 ‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동” “운전면허 갱신 대기만 200명”…올해부터 ‘생일 전후 6개월’ 경찰, 김병기 ‘아내 법카유용 의혹 수사무마’ 고발인 조사 국민배우 안성기 영면… 남긴 말은 “세상에 필요한 건 착한 사람” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요