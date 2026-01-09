시사 전체기사

[속보] ‘윤석열 내란’ 결심공판 연기…추가기일 13일 지정

입력:2026-01-09 22:02
12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관 등 내란 관련자들이 9일 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김 전 장관을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 등 사건의 결심 공판에 출석해 있다. 연합뉴스

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

