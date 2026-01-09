블랙핑크 로제, 美 아이하트라디오 어워즈 ‘8개 부문’ 후보
‘케이팝 데몬 헌터스’도 다관왕 도전
걸그룹 블랙핑크 멤버 로제가 미국 대중음악 시상식 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’에서 그룹과 솔로 활동을 통틀어 8개 부문 후보에 올랐다.
8일(현지시간) 공개된 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’ 후보 명단에 따르면 로제는 솔로 히트곡 ‘아파트(APT.)’로 ‘최고의 컬래버레이션’ ‘올해의 K팝 노래’ ‘올해의 K팝 가수’ 부문에 노미네이트됐다.
로제의 또 다른 솔로곡 ‘톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)’는 ‘최고의 뮤직 비디오’ 후보에 지명됐고, 팝스타 알렉스 워런과 부른 듀엣곡 ‘온 마이 마인드(On My Mind)’는 ‘페이보릿 K팝 컬래버’ 후보에 들었다. 아울러 블랙핑크가 ‘올해의 K팝 그룹’ ‘페이보릿 틱톡 댄스’ ‘페이보릿 투어 스타일’ 부문에 이름을 올렸다.
‘올해의 K팝 노래’와 ‘베스트 뮤직 비디오’에서는 블랙핑크의 ‘뛰어’도 후보로 지명돼 각 부문에 로제가 참여한 노래 2곡이 나란히 이름을 올렸다.
넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’도 다관왕에 도전한다. 메인 OST ‘골든(Golden)’은 ‘올해의 팝 노래’와 ‘올해의 K팝 노래’ ‘최고의 가사’ 후보에 올랐다. ‘골든’을 부른 가수 이재, 레이 아미, 오드리 누나는 ‘올해의 듀오·그룹’ 후보에 이름을 올렸고, OST 앨범은 ‘페이보릿 사운드트랙’ 부문에서 경쟁한다.
‘올해의 K팝 노래’ 부문에서는 앞서 언급된 후보와 함께 그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉 ‘킬린 잇 걸(Killin' It Girl)’, 블랙핑크 제니 ‘라이크 제니’(like JENNIE)가 경합한다. ‘올해의 케이팝 아티스트’ 부문에서는 로제를 비롯해 블랙핑크 동료인 제니와 리사, BTS 제이홉과 진도 후보에 포함됐다.
‘올해의 케이팝 그룹’ 부문에는 블랙핑크와 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 트와이스가 후보로 지명됐다. ‘최고의 K팝 신인’ 후보로는 82메이저, 올데이 프로젝트, 코르티스, 하츠투하츠, 미야오가 선정됐다.
아이하트라디오 뮤직 어워즈는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 주최하는 시상식으로 2014년 시작됐다. 시상식은 3월 26일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열리며 폭스 등을 통해 생중계된다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
