트럼프 “베네수 정치범 석방 중…매우 현명, 2차 공격 계획 취소”

입력:2026-01-09 19:27
도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 상대로 계획했던 두 번째 공격을 취소했다고 9일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “베네수엘라는 평화를 추구한다는 신호로 정치범을 대규모로 석방하고 있다”며 “이는 매우 중요하고 현명한 제스처”라고 환영했다.

이어 “미국과 베네수엘라는 특히 석유 및 가스 인프라를 훨씬 더 크고, 좋고, 현대적인 형태로 재건하는 문제에 대해 긴밀히 협력하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “이러한 협력 덕분에 나는 앞서 예상됐던 두 번째 공격을 취소했다”며 “해당 조치는 필요하지 않을 것으로 보인다”고 썼다.

다만 “안전과 안보 목적을 위해 모든 (미군) 선박은 현 위치에 그대로 머물 것”이라고 전했다.

또 트럼프 대통령은 “최소 1000억 달러(약 146조원)가 ‘빅 오일’(메이저 석유회사들)에 의해 투자될 것”이라며 “나는 오늘 이들 모두와 백악관에서 만날 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령 9일 셰브런, 엑손모빌 등 주요 석유 기업 경영진을 백악관으로 불러 베네수엘라 석유 사업과 관련해 구체적인 실행 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

