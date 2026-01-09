의정부성모병원, 경찰·소방·교정 ‘응급 핫라인’ 구축
“제복 입은 영웅들 우선 치료” 패스트트랙 진료
가톨릭대학교 의정부성모병원이 공무 수행 중 부상을 입은 경찰·소방·교정 공무원을 위한 24시간 전담 응급 핫라인과 패스트 트랙 진료 체계를 본격 가동한다.
의정부성모병원은 9일 병원 본관 임상강의실에서 경기북부경찰청, 경기도북부소방재난본부, 의정부교도소와 응급의료 협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 이태규 의정부성모병원장을 비롯해 김동권 경기북부경찰청장, 강대훈 경기도북부소방재난본부장, 박진열 의정부교도소장 등 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 경기북부지역에서 근무하는 경찰, 소방, 교정 공무원들은 현장 대응 중 부상을 입을 경우 병원 도착 즉시 전담 핫라인을 통해 전문 의료진의 신속한 진료를 받을 수 있다. 병원은 일반 응급 절차와 분리된 신속 처리 시스템을 적용해 진단과 치료를 최우선으로 진행할 방침이다.
협약 기관들은 실무협의체를 구성해 응급의료 협력 사항을 정기적으로 점검하고, 강력 범죄 대응, 화재 진압, 재난 현장 등 고위험 상황 발생 시 긴밀한 공조 체계를 유지할 계획이다. 이를 통해 현장 공무원들이 의료 지원에 대한 걱정 없이 임무에 전념할 수 있는 환경을 조성한다는 구상이다.
이태규 의정부성모병원장은 “국가와 시민의 안전을 위해 헌신하는 제복 입은 공무원들의 희생에 의료기관으로서 책임 있는 보답을 하고자 이번 협약을 추진했다”며 “어떤 상황에서도 신속하고 수준 높은 치료를 제공해 소중한 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부성모병원은 이번 협약을 계기로 경기북부지역 필수의료 대응 역량을 강화하고, 공공의료 거점 병원으로서 사회적 역할을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
