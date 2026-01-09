연천군 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 유치 범군민 추진위 출범
경기 연천군이 경기도 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 공모 선정을 위해 범군민 추진위원회를 출범시키고 생활밀착형 사회기반시설 확충에 본격 나섰다.
연천군은 9일 군청에서 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 오디션 공모 대응을 위한 연천군 범군민 추진위원회 발대식을 개최하고, 주민 참여 기반의 공모 대응 체계를 공식 가동했다.
이번 발대식은 경기도 개발이익 도민환원기금을 활용한 생활 SOC 복합화 사업에 체계적으로 대응하고, 지역 주민의 다양한 의견을 수렴해 공모 선정에 대한 지역 사회의 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 연천군자원봉사센터장 지영철 공동대표위원과 대한노인회 연천군지회장 정남훈 공동대표위원을 비롯해 바르게살기운동 연천군협의회장 김경식 회장, 연천군이장협의회장 임달수 회장 등 총 24개 사회단체 대표가 참석해 추진위원회 출범을 선언했다.
정남훈 공동대표위원은 “이번 추진위원회는 단순한 사업 유치를 넘어 주민 수요와 의견을 정책에 반영하는 주민참여 체계의 출발점”이라며 “지역 사회단체들이 중심이 돼 공감대를 확산하고 적극적인 홍보 활동을 펼치겠다”고 밝혔다.
연천군 관계자는 “경기 생활쏙(SOC) 환원사업은 경기도 개발이익을 군민의 삶으로 되돌리는 상징적인 사업”이라며 “접경지역으로서 오랜 희생을 감내해 온 연천군민의 정주 여건을 개선하고, 농어촌 기본소득과 연계해 인구감소지역에서 인구증가지역으로 도약하는 전환점이 될 것”이라고 강조했다.
이날 발대식에서는 공모 선정을 위한 단체별 협력 의지를 담은 결의문을 채택하고, 향후 발대식 및 기자회견, 현수막 게시 등 공동 홍보 활동을 추진하기로 뜻을 모았다.
범군민 추진위원회 관계자는 “이번 공모는 연천군의 미래 생활 인프라를 좌우할 중요한 기회”라며 “오는 1월 14일 예정된 경기도 기자회견을 비롯해 지속적인 주민 참여와 홍보를 통해 연천군의 필요성과 당위성을 적극 알리겠다”고 말했다.
한편, 연천군은 범군민 추진위원회 출범을 계기로 전 부서가 참여하는 홍보 활동과 사전투표 참여 독려 등을 통해 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 공모 선정을 위해 총력을 기울일 방침이다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사