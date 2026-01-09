반도체 호남 이전 때리며 용인 달려간 장동혁…“지선용 정치선동”
장동혁 국민의힘 대표가 9일 더불어민주당의 용인 반도체 산단 호남 이전 주장에 대해 “국가 미래를 팔아 지방선거에서 표를 얻겠다는 정략적 정치적 선동에 불과하다”고 말했다.
장 대표는 이날 경기도 용인 반도체 클러스터 현장인 SK하이닉스 공사 현장을 찾아 “정부·여당이 내란 종식이라는 말도 안 되는 명분을 내세워 용인 클러스터를 전북 새만금으로 옮기자는 무책임한 주장을 하고 있다”며 “이곳 현장은 바꿀 수도 없고, 흔들 수도 없는 대한민국 미래의 현재 진행형”이라고 했다.
장 대표는 “대한민국 미래를 빈대떡 뒤집듯 맘대로 뒤집고 나눠 먹을 수 있는 게 아니”라며 “수년에 걸쳐 기업 투자와 인프라 집적이 이뤄지고 있는데 이제 와서 다 뒤집자는 것은 너무나 무책임한 것”이라고 했다.
장 대표는 “용인 반도체 클러스터가 흔들리는 순간 대한민국의 미래가 흔들릴 것이고 그 피해는 대한민국 국민과 경제에 돌아올 것”이라며 “이재명정부와 민주당이 할 일은 국가 백년대계가 걸린 미래 먹거리를 정쟁 거리로 만드는 게 아니라 반도체 사업을 초격차할 수 있도록 주 52시간제 족쇄를 푸는 것”이라고 강조했다. 이어 이 대통령을 겨냥해 “민주당 일각에서 지선 표를 얻기 위해 미래 먹거리를 갖고 선동하는 일을 즉각 중단하라고 단호히 입장을 표해야 할 것”이라고 했다.
이날 현장에는 당 반도체 특위위원장을 맡은 양향자 최고위원과 경기도당위원장 김선교 의원 등 당 지도부가 함께했다. 양 최고위원은 “이곳은 단순한 반도체 현장이라기보다 대한민국 반도체 AI 패권의 심장”이라며 “정부와 국회는 법안과 정책으로 SK 하이닉스가 나아가고자 하는 길에 뒷받침해야 된다는 말씀을 분명히 드린다”고 말했다. 이어 “용인 산단은 국가의 미래를 위해 진행되어야 하고 일분일초도 머물러선 안 된다”고 강조했다.
국민의힘은 여당 일각에서 지선을 앞두고 나오는 반도체 클러스터 호남 이전론이 경기 남부권 민심을 공략할 호재라고 보고 있다. 전날 최고위원회의에서 “용인 클러스터를 지금 흔드는 것은 대한민국 반도체 패권도 포기하는 것”이라고 규탄한 후 다음날 바로 현장 일정이 잡힌 것도 그 연장선으로 해석된다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
