안호영, 김관영·이원택에 ‘용인 반도체 지방 이전 해법 찾자’ 공동 제안
전북 정치권서 ‘반도체 지방 분산’ 공개 제안
김 지사 “재생에너지 지산지소” 입장
청와대가 용인 반도체 클러스터 이전 논란과 관련해 “기업의 입지 선택은 기업 판단에 맡겨야 한다”는 원칙적 입장을 밝힌 가운데, 안호영 더불어민주당 의원(전북 완주·진안·무주)이 반도체 산업의 지방 분산 가능성을 국가 성장 전략 차원에서 재검토해야 한다며 전북 정치권에 공개 제안을 내놨다.
6월 지방선거를 앞두고 경쟁 구도에 있는 김관영 전북특별자치도지사와 이원택 의원을 상대로 공동 대응을 제안하면서 해당 사안이 전북 지역 정치의 주요 의제로 부상하고 있다.
안 의원은 9일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “용인 반도체 클러스터의 지방 이전을 포함한 산업 입지 재편 방안을 이재명 대통령에게 함께 제안하자”며 김 지사와 이 의원의 동참을 공개적으로 요청했다.
그는 이번 논의가 단순한 이전 찬반의 문제가 아닌 대한민국 산업·에너지 구조를 어떻게 재설계할 것인가에 대한 근본적 선택의 문제라고 강조했다.
안 의원은 용인 반도체 클러스터 논란의 배경으로 송전탑 갈등과 전력·용수 부족, RE100 대응 한계 등을 지목했다. 전력과 용수 공급 여건이 충분하지 않은 입지에 대규모 첨단 산업을 고정하고, 그 부담을 지방으로 전가하는 방식은 지속 가능하지 않다는 주장이다. 그는 “송전선을 어디에 설치할 것인가의 문제가 아니라, 송전선 자체가 필요 없는 산업 입지 구조로 전환해야 한다”고 밝혔다.
대안 지역으로는 전북을 제시했다. 안 의원은 “전북이 재생에너지 기반과 산업용 부지, 충분한 용수, 항만·물류 인프라를 함께 갖춘 지역”이라며 “이는 개별 기업 유치 차원이 아닌 국가 성장 전략 차원의 선택이다”고 설명했다.
또 광주·전남과 경상권 일부 지역에서도 유사한 문제의식이 확산됨에 따라 지방이 국가 성장의 주변부가 아니라 주체로 나설 시점이라고 덧붙였다.
김관영 전북지사도 같은 날 입장문을 내고 “기업의 입지 선택은 전적으로 기업 판단에 맡겨야 한다는 원칙은 존중한다”면서도 “대규모 첨단 전략 산업에 대해서는 수도권 집중이 아닌 지방 분산 배치를 정책적으로 검토할 필요가 있다”고 밝혔다.
김 지사는 이어 “에너지가 생산되는 곳에 산업과 사람이 모이는 선순환 구조를 만들어야 한다”며 “재생에너지 지산지소, 산업 입지 재배치, 송전탑 최소화, 전력 계통 안정화가 함께 논의돼야 한다”고 강조했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
