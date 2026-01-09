이 대통령, 與 호남 의원과 지선 전 ‘광주·전남 통합’ 공감대

“호남 발전 획기적 대전환에 ‘통 큰 지원’”

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 수도권·동남권·대경권·중부권·호남권을 ‘5극’으로 육성해 수도권 일극 체제를 탈피하고 지역 균형 발전을 이끌겠다는 구상을 여러 차례 밝혔다.