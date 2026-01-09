시사 전체기사

이 대통령과 악수 나누는 김정수 삼양식품 부회장

입력:2026-01-09 16:19
수정:2026-01-09 16:33
이재명 대통령 9일 청와대에서 열린 2026년 경제성장전략 국민보고회를 마치고 김정수 삼양식품 부회장과 인사를 나누고 있다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

