美 의회서 공화당 ‘반란표’ 속출…트럼프 “부끄러운 줄 알아야”

베네수·오바마케어 반란표 속출

트럼프 “부끄러해야 한다” 경고

트럼프 당 장악력 약화 분석도



미국 의회에서 베네수엘라 군사개입과 오바마케어(ACA·전국민건강보험)를 둘러싼 연방의회 표결에서 공화당 의원들의 대규모 이탈이 발생하며 트럼프 대통령의 리더십에 균열이 드러났다는 평가가 나온다.



8일(현지시간) 연방 상원은 민주당이 주도한 ‘전쟁 권한 결의안’의 본회의 상정안을 찬성 52표, 반대 47표로 가결했다. 해당 결의안은 의회의 명시적 승인 없이 베네수엘라에 대한 미군의 추가 적대 행위를 금지하는 내용을 담고 있다



결의안에 참여한 공화당 랜드 폴(켄터키) 상원의원이 포함해 리사 머코스키(알래스카)·수전 콜린스(메인)·조시 홀리(미주리)·토드 영 상원의원(인디애나)이 찬성표를 던지면서 공화당 의원 5명이 힘을 실었다. 공화당이 53석으로 과반을 차지하고 있음에도 불구하고 이들이 ‘반란표’를 던지면서 결의안에 힘을 실은 것이다.



트럼프 대통령은 이같은 결과에 격분했다. 그는 트루스소셜에 글을 올려 “미국을 위해 싸우고 미국을 방어할 권한을 빼앗기 위해 방금 민주당과 함께 투표한 (공화당) 상원 의원들에 대해 공화당원들은 부끄러워해야 한다”며 “이번 표결은 미국의 자위와 국가 안보를 크게 저해하는 것으로 군 최고사령관으로서 대통령의 권한을 방해하는 것”이라고 강조했다.



또 찬성표를 던진 5명의 공화당 상원의원들에게 “다시는 공직에 선출돼선 안 된다”고 말했다.



같은 날 하원에서도 공화당 이탈표가 이어졌다. 이른바 ‘오바마케어’로 불리는 건강보험개혁법(ACA)의 세액공제를 3년간 연장하는 법안이 찬성 230표, 반대 196표로 통과됐다.



공화당에서만 17명이 당론과 달리 찬성표를 던졌다. 세액공제 종료 시 수백만 가구의 보험료 급등이 예상되자 중간선거를 앞둔 의원들이 생활비 부담과 지역구 민심을 의식해 트럼프 대통령과 선을 그었다는 분석이 나온다.



정치전문매체 폴리티코는 이번 의회 표결을 두고 “철권처럼 보였던 트럼프의 의회 통제력이 약화됐음을 보여주는 명확한 신호”라고 평가했다.



트럼프 대통령이 여전히 당내 최대 영향력을 유지하고는 있지만 중간선거를 앞둔 공화당 의원들이 더 이상 그의 정치적 부담을 함께 떠안으려 하지 않는 국면에 접어들었다는 분석이다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 의회에서 베네수엘라 군사개입과 오바마케어(ACA·전국민건강보험)를 둘러싼 연방의회 표결에서 공화당 의원들의 대규모 이탈이 발생하며 트럼프 대통령의 리더십에 균열이 드러났다는 평가가 나온다.8일(현지시간) 연방 상원은 민주당이 주도한 ‘전쟁 권한 결의안’의 본회의 상정안을 찬성 52표, 반대 47표로 가결했다. 해당 결의안은 의회의 명시적 승인 없이 베네수엘라에 대한 미군의 추가 적대 행위를 금지하는 내용을 담고 있다결의안에 참여한 공화당 랜드 폴(켄터키) 상원의원이 포함해 리사 머코스키(알래스카)·수전 콜린스(메인)·조시 홀리(미주리)·토드 영 상원의원(인디애나)이 찬성표를 던지면서 공화당 의원 5명이 힘을 실었다. 공화당이 53석으로 과반을 차지하고 있음에도 불구하고 이들이 ‘반란표’를 던지면서 결의안에 힘을 실은 것이다.트럼프 대통령은 이같은 결과에 격분했다. 그는 트루스소셜에 글을 올려 “미국을 위해 싸우고 미국을 방어할 권한을 빼앗기 위해 방금 민주당과 함께 투표한 (공화당) 상원 의원들에 대해 공화당원들은 부끄러워해야 한다”며 “이번 표결은 미국의 자위와 국가 안보를 크게 저해하는 것으로 군 최고사령관으로서 대통령의 권한을 방해하는 것”이라고 강조했다.또 찬성표를 던진 5명의 공화당 상원의원들에게 “다시는 공직에 선출돼선 안 된다”고 말했다.같은 날 하원에서도 공화당 이탈표가 이어졌다. 이른바 ‘오바마케어’로 불리는 건강보험개혁법(ACA)의 세액공제를 3년간 연장하는 법안이 찬성 230표, 반대 196표로 통과됐다.공화당에서만 17명이 당론과 달리 찬성표를 던졌다. 세액공제 종료 시 수백만 가구의 보험료 급등이 예상되자 중간선거를 앞둔 의원들이 생활비 부담과 지역구 민심을 의식해 트럼프 대통령과 선을 그었다는 분석이 나온다.정치전문매체 폴리티코는 이번 의회 표결을 두고 “철권처럼 보였던 트럼프의 의회 통제력이 약화됐음을 보여주는 명확한 신호”라고 평가했다.트럼프 대통령이 여전히 당내 최대 영향력을 유지하고는 있지만 중간선거를 앞둔 공화당 의원들이 더 이상 그의 정치적 부담을 함께 떠안으려 하지 않는 국면에 접어들었다는 분석이다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지