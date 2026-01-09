경찰, 김병기 ‘아내 법카유용 의혹 수사무마’ 고발인 조사
경찰이 김병기 더불어민주당 의원의 배우자 수사 무마 청탁 의혹과 관련해 고발인 조사를 진행했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 9일 오후 김한메 사법정의바로세우기시민행동(사세행) 김한메 대표를 마포청사로 불러 고발 경위 등을 조사 중이다.
김 대표는 조사에 앞서 취재진과 만나 “김 의원은 자신과 배우자가 연루된 부패사건 수사를 무마시키려는 사적 목적을 위해 국회의원의 권한을 함부로 남용했다”고 주장했다.
해당 의혹은 김 의원이 배우자가 지난 2022년 법인카드 유용했다는 의혹 수사를 무마하기 위해 경찰 고위 간부 출신인 A 의원 등을 통해 부정한 청탁을 했다는 것이 골자다. 경찰은 지난해 4월부터 8월까지 내사를 진행한 뒤 무혐의로 사건을 종결했다.
앞서 김 대표는 지난 6일 김 의원과 국민의힘 소속 A 의원, 전 동작경찰서장 B 총경, 전 동작경찰서 수사팀장 C씨를 직권남용과 직무유기, 공무상 비밀누설, 청탁금지법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 그는 김 의원이 지역구 의원들에게 후원금 모금을 독촉했다는 의혹에 대해서도 “정치자금법 위반 소지가 있다”며 추가 고발을 예고했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
