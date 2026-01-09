류현진도 16년 만에 합류…WBC 앞둔 야구대표팀 “느낌 좋다”
WBC 1차 캠프 사이판으로 출국
류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 월드베이스볼클래식(WBC) 1차 캠프가 열리는 북마리아나 제도 사이판으로 떠났다.
류 감독은 9일 인천국제공항에서 출국 전 취재진을 만나 “어제 선수단과 상견례를 했는데 선수들의 밝은 표정을 보니 이번 대회가 굉장히 긍정적으로 흘러갈 것 같다는 느낌을 받았다”고 소감을 밝혔다.
2006년 초대 WBC 3위, 2009년 2회 대회 준우승을 차지하며 한국 야구의 위상을 전 세계에 알렸던 대표팀은 2013년과 2017년, 2023년까지 3개 대회 연속 조별리그 탈락의 고배를 마셨다. 직전 대회인 2023년 WBC 때는 미국 애리조나주에 대표팀 캠프를 차렸으나 당시 현지 이상한파로 선수들의 컨디션 조율이 어려웠다.
한국야구위원회(WBC) 사무국은 이번 대회를 위해 만반의 준비를 했다. 9일부터 21일까지 사이판 1차 캠프로 몸 상태를 끌어 올리고, 다음 달 15일부터 27일까지 일본 오키나와에서 실전 위주로 2차 캠프를 기획했다. 사이판 캠프의 핵심 키워드는 ‘투수력 빌드업’이다.
류 감독은 “1차 캠프는 투수들이 주가 될 것”이라며 “여기서 몸을 어떻게 만드느냐에 따라 오키나와 2차 캠프와 본선까지의 컨디션이 결정된다”고 강조했다.
베테랑 투수들이 팀의 중심을 잡는다. 류현진(한화 이글스)과 노경은(SSG 랜더스)이 1차 캠프에 합류했다. 16년 만에 다시 태극마크를 가슴에 단 류현진은 이번 캠프 투수조 조장 자리를 흔쾌히 승낙했다. 류현진은 “태극마크가 무겁게 느껴진다. 나라를 대표하는 것이니 마음을 단단히 먹고, 경기장에서 좋은 모습을 보여줘야 한다”고 포부를 전했다.
류 감독은 “두 선수가 고참으로서 솔선수범하는 모습만으로도 후배들에게는 큰 교육이 될 것”이라며 “류현진은 투수 조장을, 박해민(LG 트윈스)은 야수 조장을 맡아 팀의 구심점 역할을 해주기로 했다”고 설명했다.
부상 및 컨디션 저하 우려가 있었던 김도영(KIA 타이거즈)과 고우석(디트로이트 타이거스)도 현재 몸 상태가 괜찮다고 했다. 류 감독은 “김도영은 100% 스프린트가 가능하다는 보고를 받았고, 고우석 역시 전력강화위원회에서 구위가 경쟁력 있다고 판단했다”며 “고우석은 가장 먼저 이번 대회 준비를 시작했을 만큼 의지가 강하다”고 했다.
한국계 메이저리거 영입도 막바지 단계다. 특히 투수 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)과 전천후 선수 저마이 존스(디트로이트)는 대표팀 합류에 청신호를 켰다. 류 감독은 “오브라이언, 존스는 작년 우리와 소통했을 때부터 무척 적극적이었다”며 “큰 문제가 없다면 합류할 것”이라고 전망했다.
‘코리안 빅리거’ 가운데는 김혜성(로스앤젤레스 다저스)만 사이판 캠프에 합류한다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스)은 따로 훈련한다. 류 감독은 “각자의 훈련 루틴이 있어 2월 공식 일정에 맞춰 합류하기로 사전에 조율된 부분”이라며 설명했다.
류 감독은 “지난해 2월 취임 후 1년 동안 이번 대회를 준비해 왔다”며 “준비한 시나리오대로 차근차근 진행되고 있는 만큼, 사이판에서 컨디션을 최상으로 끌어올려 국민께 좋은 결과를 보여드리겠다”고 각오를 다졌다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
