인천교통공사, 1·2호선 철도통합무선망 구축 착수
인천교통공사는 9일 KT 컨소시엄과 인천지하철 1·2호선 철도통합무선망(LTE-R) 구축을 위한 착수보고회를 열고 도시철도 통신 인프라 개선 사업에 착수했다고 밝혔다.
이번 사업은 열차운행과 관제, 비상상황 대응에 각각 사용되던 통신체계를 하나로 통합해 운영 안정성을 높이고 위기 상황에 보다 체계적으로 대응하기 위한 것이다.
LTE-R은 열차와 관제센터, 현장 직원 간 통신을 하나의 네트워크로 운영하는 국가 표준 통신체계다. 공사는 이를 인천 1호선과 2호선 전 구간에 적용한다. 또한 인천 2호선에는 관제 정보와 영상 데이터를 안정적으로 전달할 수 있는 고속 통신망을 함께 구축한다.
공사는 설계와 장비 설치, 시험과 검증 절차를 거쳐 시스템을 단계적으로 적용할 계획이다. 사업추진 과정에서는 열차 안전 운행을 중심으로 시민 이용에 불편이 발생하지 않도록 관리할 방침이다.
최정규 공사 사장은 “철도통합무선망 구축은 도시철도 운영의 안전성과 신뢰성을 높이기 위한 기본 인프라 개선사업”이라며 “안정적인 통신 환경을 바탕으로 시민이 안심하고 이용할 수 있는 철도 운영 여건을 차분히 구축해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사