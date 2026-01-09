영종국제도시 주민 통행료 감면에 개인 장기임차차량도 적용

인천 중구청 전경. 중구 제공

오랜 기간 비싼 통행료를 부담해야 했던 영종 주민들의 이동권을 고르게 보장하기 위한 교통복지 정책이다. 앞서

지난 2023년 10월부터 영종국제도시 주민을 대상으로 영종·인천대교의 통행료를 감면하는 제도가 본격 시행된 이후로도 차량 명의가 렌터카 회사로 돼 있는 경우에는 지원을 받지 못했다.

이번 지원 대상은 영종국제도시 6개 동에 거주 중인 개인 장기임차차량(12개월 이상 계약) 이용자다. 1가구당 차량 1대(경차 1대 추가 지원)에 1일 왕복 1회만 지원된다.

지원 대상 주민은 계약서, 자동차등록증, 하이패스 카드, 신분증 등을 갖춰 거주지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

김정헌 중구청장은 “영종구 출범 원년을 맞이해 시행되는 이번 정책으로 더욱 촘촘한 교통 복지 체계를 구축할 수 있게 됐다”며 “주민들의 경제적 부담을 덜고 이동권을 고르게 보장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.