박광운 영종전환포럼 대표 “영종 교통지옥 해결하라”
박광운 영종전환포럼 대표가 영종국제도시의 고질적인 교통 불편 문제를 공론화하며 본격적인 행동에 나섰다. 박 대표는 최근 영종IC 진입로 확장 등 당면한 교통 현안 해결을 촉구하는 1인 시위를 이어가고 있다.
현재 영종의 주요 관문인 영종IC는 인천대교를 통해 송도 방향으로 진출하려는 차량이 밀집되는 핵심 길목이다. 그러나 지난해 11월 교통체계가 개편되면서 영종하늘도시발 차량의 직접 진입이 차단됐다. 이후 주민들은 약 1.3㎞를 우회해 유턴해야 하는 불편을 겪고 있으면서 시간·경제적 손실을 보고 있다.
상습 정체 구간인 금산IC(서울 방향)와 해찬나래 교차로(하늘도시 진입로)의 사정도 마찬가지다. 이들 구간 모두 진출입로가 1차로에 불과해 출퇴근 시간대면 차량 행렬이 1㎞ 이상 길게 늘어지는 등 병목현상이 갈수록 심화하고 있다.
박 대표는 “영종IC 진입 방식 개편 과정에서 주민 의견 수렴 절차는 전혀 없었다”며 “주민 편익보다 행정 편의를 우선시한 결정이자 현장을 외면한 탁상행정의 전형”이라고 비판했다.
박 대표는 단순한 문제 제기를 넘어 실현 가능한 구체적 대안을 제시했다. 상습 정체가 발생하는 영종IC 및 금산IC 진입로, 해찬나래 교차로 진입로를 현행 1차로에서 2차로로 확장하는 것과 도로 확장 전이라도 출퇴근 시간대에 갓길을 임시 주행로로 활용하는 것 등이다.
박 대표는 “제3연륙교 개통과 영종의 인구 증가 속도를 감안하면 하루빨리 이 문제 해결에 나서야 한다”며 인천시와 중구의 조속한 결단을 촉구했다.
한편, 박 대표는 오는 17일 오후 3시 영종 하늘문화센터 대강당에서 저서 ‘퍼스트 코리아, 영종입니다’의 북콘서트를 개최한다. 행사에서 박 대표는 교통 문제 해결을 넘어 산업, 일자리, 문화관광 등 영종의 도약을 위한 미래 청사진을 발표한다. 행사에는 박 대표와 오랜 인연을 맺어온 이해찬 전 국무총리, 이해식 민주당 전략기획위원장, 정태호 의원, 이훈기 의원 등 정계 주요 인사들이 대거 참석할 예정이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
