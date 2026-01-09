박광운 영종전환포럼 대표 “영종 교통지옥 해결하라”

1인 시위 중인 박광운 영종전환포럼 대표. 영종전환포럼 제공

행사에서 박 대표는 교통 문제 해결을 넘어 산업, 일자리, 문화관광 등 영종의 도약을 위한 미래 청사진을 발표한다. 행사에는 박 대표와 오랜 인연을 맺어온 이해찬 전 국무총리, 이해식 민주당 전략기획위원장, 정태호 의원, 이훈기 의원 등 정계 주요 인사들이 대거 참석할 예정이다.