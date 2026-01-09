시사 전체기사

위성락 “北 아시안게임 선수단 파견 가능성 유의중”

입력:2026-01-09 15:47
위성락 안보실장이 9일 청와대에서 이재명 대통령 방일 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

위성락 국가안보실장은 북한이 일본에서 9월 열리는 아이치·나고야 하계 아시안게임에 선수단을 파견할 가능성과 관련해 “유의하고 있다”고 9일 밝혔다.

위 실장은 이날 브리핑에서 북한이 이번 아시안게임에 대규모 선수단을 파견할 경우 남북 또는 남북일 간 협력할 사안이 있는지에 대한 질문을 받고 “9월에 그런 계기들은 알고 있다”면서 이같이 답했다.

위 실장은 “스포츠 분야의 교류는 상대적으로 난이도가 낮은 분야의 교류”라며 “그런 계기에 북한이 국제 무대로 나와서 활동하는 것은 바람직한 일이라고 생각하고 주최국인 일본도 그런 비슷한 관점을 갖고 임하리라 본다”고 언급했다.

이어 이 문제가 13일 한일 정상회담에서 논의될 가능성과 관련해선 “정해진 바 없다”고 했다.

그는 “한일 간에 한반도에서의 긴장 완화와 신뢰, 평화와 안정 구축을 위해 다양한 협의를 진행하고 있고 그런 맥락에서 이런 문제 등을 포함해 앞으로 다가오는 여러 계기에 논의할 수 있다”고 덧붙였다.

앞서 작년 11월 북한 입장을 대변하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 북한이 이번 아이치·나고야 아시안게임에 대규모 선수단을 파견한다고 보도한 바 있다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

