배우 박성웅, 팬과 ‘1대 1 소통’ 나선다…하이앤드 DM 오픈
연기는 물론 유튜브와 음악 등 여러 채널을 통해 팬들과 교감해 온 배우 박성웅이 한층 밀도 있는 1대 1 소통에 나선다.
박성웅은 배우 전용 팬 소통 플랫폼 하이앤드(HI&)를 통해 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 서비스를 오픈했다고 9일 하이앤드가 밝혔다.
작품을 통해 보여준 강렬한 이미지 너머의 친근한 모습으로 팬들과 직접 소통하겠다는 계획이다. 하이앤드 DM을 통해 팬들과 메시지를 주고받으며, 보다 편안한 방식으로 교감해 나갈 예정이다.
영화 ‘신세계’로 대중적 인기를 얻은 박성웅은 장르 불문 다양한 작품을 선보여 왔다. 올해도 ‘열일’을 이어간다. 코미디 영화 ‘오케이 마담’(2020)의 후속작 ‘오케이 마담2’ 촬영을 마쳤고, 염정아·김혜윤·차주영과 호흡 맞춘 영화 ‘랜드’ 개봉도 앞뒀다. 김유신 역을 맡은 KBS 대하드라마 ‘문무’와 농촌 힐링 드라마 ‘심우면 연리리’를 통해 시청자를 만난다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사