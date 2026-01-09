한화, 美 조선소 추가 인수 검토… “역사적 매우 특별한 시기”
한화가 미국 펜실베니아주 필라델피아 필리조선소 확장과 추가 조선소 인수를 검토하고 있는 것으로 나타났다.
한화의 미국 내 방위산업을 총괄하는 마이쿨 쿨터 한화디펜스USA 대표는 8일 월스트리트저널(WSJ)와의 인터뷰에서 “우리는 (조선을 위한) 더 많은 공간이 필요하다”며 이같이 밝혔다.
2024년 12월 인수한 필리조선소만으로는 선박 수요를 감당하기 어렵기 때문이다. 두 개의 도크를 가진 필리조선소는 연간 상선 1~1.5척을 생산할 수 있다. 쿨터 대표는 생산량 확대를 위해 필라델피아 일대에서 부지 확장과 저장 공간 확보 방안을 두고 연방·주·지방 정부 관계자들과 적극적으로 논의 중이라고 설명했다.
그는 초과 주문 물량을 소화하기 위해 필리조선소가 아닌 다른 조선소의 도크에서 건조하는 방안도 모색 중이라며 수년 내 다른 조선소 인수도 진지하게 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 “지금은 역사적으로 매우 특별한 시기”라며 조선업 확장 의지를 드러냈다.
한화디펜스USA는 미국의 무인 함정(드론) 소프트웨어 전문 기업인 하보크AI와 파트너십을 맺어 미 해군의 무인 수상정 수백 척 공급 계약 수주도 추진한다. 이 함정은 미사일 발사, 화물 수송, 감시 임무를 수행할 수 있다.
200피트(약 60m) 규모의 무인 수상정 개발도 공동으로 추진할 계획이다. 트럼프 행정부는 최근 중·소형 무인 수상정 전력 확충을 위해 30억 달러(약 4조 4000억원) 이상을 국방예산으로 배정한 바 있다.
