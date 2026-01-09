인천대, 스타브릿지센터 운영 평가 최고 등급 획득

인천대학교 송도캠퍼스 전경. 인천대 제공

센터는 교사·학계·연구기관을 연계, 교사가 연구에 직접 참여하고 첨단 과학기술 연구 경험을 토대로 과학교육 프로그램을 개발해 학교 현장에 보급하는 사업이다.

센터는 대학의 나노 초고속 현상 연구실(물리학과)에서 첨단 광기술(AFM 등)을 활용한 물체의 성질 분석 연구를 심도있게 진행해 왔다. 특히 전국 단위로 선발된 교사들과 함께 연구를 수행하며 전문적인 과학교육 프로그램을 성공적으로 개발한 점이 이번 평가에서 높게 인정받았다.

또한 센터는 개발된 첨단과학기술 프로그램을 교사 연수, 과학키움캠프, 지역사회 프로그램 등을 통해 현장에 적극적으로 보급했다. 이를 통해 학생들이 과학 분야에서 자신의 적성과 재능을 발견할 수 있는 질 높은 교육 기회를 제공하며 지역 과학교육 활성화에 기여했다는 평이다.

무한상상연구소 소장 최수봉 교수(인천대 물리학과)는 “이번 평가는 대학의 첨단 연구 자원과 현장 교사들의 열정이 만들어 낸 결실”이라며 “앞으로도 스타브릿지센터를 통해 미래 과학기술 인재를 양성하고 지역사회 과학교육의 격차를 해소하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 인천대 무한상상연구소는 과학교육의 기회 확대와 미래 인재 양성을 위해 스타브릿지센터, 융합교육체험센터 등을 운영하고 있다.

인천대 제물포캠퍼스 성지관 3층에 있으며, 프로그램에 대한 자세한 안내는 홈페이지에서 확인 가능하다.