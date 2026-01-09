김하균 세종시 행정부시장, 대설·한파 대비 현장 점검
세종시는 9일 관내 적설취약 건축물, 한파쉼터 등을 방문해 대설·한파 대비 현장 점검을 했다고 밝혔다.
이날 김하균 세종시 행정부시장은 연기면에 있는 적설취약 건축물(PEB)의 관리 상태를 살펴본 뒤 다솜동 너비도로터널 관리사무소를 찾아 도로·교량 관리체계를 확인했다.
또 강설이 예보되면 미리 제설제를 살포하는 등 신속한 제설작업 준비를 당부한 뒤 공무원들을 격려하고 애로사항을 들었다.
이어 조치원읍 침산1리 한파쉼터를 방문해 시설물 관리 실태를 살펴보며 시민 이용에 불편 사항은 없는지 점검했다.
시가 운영 중인 한파쉼터 477곳은 국민재난안전포털과 안전디딤돌 앱에서 위치를 확인할 수 있다.
김하균 행정부시장은 “시는 겨울철 자연재난에 대비해 오는 3월 15일까지 자연재난 대책기간을 운영하고 있다”며 “현장 중심 점검과 대응체계를 지속적으로 강화해달라”고 말했다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
