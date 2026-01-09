‘최강’ 안세영, 34분 만에 4강행…말레이시아오픈 3연패 간다
배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 말레이시아오픈 4강에 안착하며 대회 3연패에 한발 다가섰다.
안세영은 9일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 월드투어 슈퍼 1000 말레이시아오픈 8강에서 세계 26위 리네 회이마르크 케르스펠트(덴마크)를 2대 0(21-8 21-9)으로 꺾었다.
안세영은 내내 상대를 몰아붙이며 단 34분 만에 경기를 끝냈다. 1게임에서 1-1 동점 이후 꾸준히 점수 차를 벌렸다. 2게임 역시 3-3 동점 이후 단 한 번의 역전도 허용하지 않는 철벽 수비를 자랑했다. 특히 12-8에서 내리 7점을 쓸어 담으며 가뿐히 승리했다.
2024년과 지난해 연달아 이 대회 우승을 차지한 안세영은 4강에서 상대 전적이 14승 14패로 팽팽한 ‘천적’ 천위페이(중국·4위)를 만나게 된다.
안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8％), 역대 최고 누적 상금(100만3175달러) 기록을 모두 갈아치우며 배드민턴사에 새로운 획을 그었다.
안세영은 말레이시아오픈에 이어 다음 주 인도오픈에도 출전한다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
