충남도, 창업지원 업무보고회…기관 간 소통·협력 강화
충남도는 9일 내포지식산업센터 내 카이스트(KAIST) 모빌리티연구소에서 도내 창업 생태계 활성화를 위한 ‘2026년 주요 기관 창업지원 업무보고회’를 개최했다.
도 관계 공무원과 창업 지원 7개 기관 관계자 등 10여명은 기관별로 지난해 사업 성과를 공유하고 올해 신규 사업과 역점 사업을 설명했다. 또 인공지능(AI) 산업 방향에 맞춘 창업 지원 협력 방안을 논의했다.
도는 각 기관의 사업 현황을 바탕으로 인공지능 대전환 등 급변하는 산업 환경에 최적화된 창업 정책을 수립할 계획이다.
도 관계자는 “창업 지원 기관의 역량을 결집하고 국비 공모사업에 전략적으로 대응하는 체계를 가동해 기술 창업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
