김경, 경찰에 ‘강선우 1억원’ 혐의 인정 자술서 제출
더불어민주당을 탈당한 강선우 무소속 의원에게 ‘공천헌금’ 명목으로 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 더불어민주당 서울시의원이 혐의를 인정했다.
9일 취재를 종합하면 김 시의원은 최근 변호인을 통해 공천헌금 의혹을 수사 중인 서울경찰청 공공범죄수사대에 자술서를 제출했다.
김 시의원은 자술서에서 2022년 지방선거 국면에서 강 의원 측에게 1억원을 건넸다가 돌려받았다며 사실상 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 금품 수수를 인지한 뒤 받은 돈을 김 시의원에게 돌려줬다는 강 의원 해명과 일치한다.
하지만 공천헌금을 중개한 것으로 여겨지는 강 의원의 전직 보좌관은 이런 내용을 모른다는 입장인 것으로 전해져 사실관계 규명이 필요한 상황이다.
경찰은 지난달 31일 개인 일정을 이유로 미국으로 출국한 김 시의원 측 변호인과 귀국 일정을 조율 중이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
