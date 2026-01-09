출근길 쓰러지는 김포골드라인…“5호선 김포 연장 필요”
출근 시간대 과밀로 김포도시철도(김포골드라인)에서 연이어 승객 이상 증세가 발생하면서, 서울지하철 5호선 김포 연장의 필요성이 다시 부각되고 있다.
9일 김포골드라인SRS에 따르면 지난 8일 오전 8시쯤 김포골드라인 고촌역에서 김포공항역으로 향하던 열차에서 30대 여성이 극심한 답답함과 손 저림 증상을 보여 김포공항역에서 하차 후 응급 조치를 받았다.
전날에도 출근 시간대 열차 안에서 30대 여성과 40대 여성이 유사한 증상과 구토감을 호소하는 등 최근 과밀로 인한 건강 이상 사례가 잇따르고 있다.
김포골드라인SRS는 평일 오전 7시 30분부터 9시 30분까지 기종점인 김포공항역에 의료 지원 인력을 배치해 대응하고 있지만, 2칸 열차로 운행되는 골드라인 구조상 출퇴근 시간대 혼잡을 근본적으로 해소하기에는 한계가 있다는 지적이 나온다.
특히 김포시는 인구가 50만명에 육박하지만 서울로 직결되는 철도가 전무해 골드라인에 출퇴근 수요가 집중되고 있다.
이 같은 교통 여건 속에서 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업의 지연은 시민 불안과 불만을 키우고 있다.
시민단체 등에 따르면 정부는 지난해 해당 사업을 본사업으로 확정하고 2031년 개통 목표를 제시했지만, 한국개발연구원(KDI)이 진행 중인 신속 예비타당성조사 결과는 1년 넘게 공개되지 않고 있다.
신속 예타는 통상 10개월 이내 완료를 목표로 하지만 일정이 늦어지면서 지역사회에는 각종 추측과 혼선이 확산되고 있다.
시민들은 서울로 출퇴근에 하루 평균 3시간 이상을 소요하며 골드라인의 과도한 혼잡과 안전 문제에 지속적으로 노출돼 있다.
김포한강2콤팩트시티 등 개발 사업도 영향을 받고 있다. 토지 수용 예정 지역 주민들은 보상 기준과 절차가 명확하지 않아 재산권 행사와 생활 계획에 어려움을 겪고 있으며, 철도 연장이 지연될 경우 개발 일정 전반이 늦어질 수 있다는 우려도 나온다.
김포검단시민연대는 “김포골드라인 혼잡은 더 이상 감내할 수 없는 수준”이라며 “5호선 연장은 김포만의 문제가 아닌 수도권 광역교통 체계의 문제”라고 주장했다.
출근길마다 반복되는 골드라인 과밀 문제가 시민 안전을 위협하는 상황에서, 서울과 직접 연결되는 대용량 철도망 확충 없이는 근본적인 해결이 어렵다는 목소리는 갈수록 커지고 있다.
김병수 김포시장은 “도시 성장 속도에 비해 교통 인프라가 따라가지 못하고 있다”며 “5호선 연장은 선택이 아니라 시민 안전과 도시 미래를 위한 필수 과제”라고 밝혔다.
