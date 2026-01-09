출근길 쓰러지는 김포골드라인…“5호선 김포 연장 필요”

김포검단시민연대, 김포신도시주민대책위원회, 양촌대책위원회, 연합비상대책위원회 등 시민단체들이 지난해 12월 8일 세종시 기획재정부 청사를 찾아 집회를 진행하고 있다. 김포검단시민연대 제공

김포검단시민연대는 “김포골드라인 혼잡은 더 이상 감내할 수 없는 수준”이라며 “5호선 연장은 김포만의 문제가 아닌 수도권 광역교통 체계의 문제”라고 주장했다.