‘귀농 전 10개월 살아보세요’… 영주시 ‘소백산귀농드림타운’ 교육생 추가 모집
체류형 주택·텃밭·실습농장 갖춘 농업창업 교육시설
30세대 모집…도시민 누구나 지원 가능, 16일까지 접수
경북 영주시 체류형농업창업지원센터인 ‘소백산귀농드림타운’에서 2026년 제11기 교육생을 오는 16일까지 추가모집 중이다.
9일 영주시 농업기술센터에 따르면 소백산귀농드림타운은 농업 창업을 희망하는 도시민에게 체류공간을 제공하고 영농교육 과정을 수료한 뒤 농촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 교육시설이다. 체류형 주택 30세대(원룸형 18세대, 투룸형 12세대)와 교육관·텃밭·공동실습 농장 등의 시설이 완비되어 있다.
영주시 농업기술센터 농업정책과 관계자는 “귀농생활을 10개월(3월~12월) 동안 미리 경험하는 시간을 통해 보다 계획적이고 안정적인 정착을 지원한다”면서 “지역 특성에 맞는 맞춤형 영농교육과 실제 농사를 짓는 작물별 전문 농업인을 멘토로 지정해 주며 농업 현장에서 지역 농업인과 교류할 수 있는 다양한 기회도 제공한다”고 설명했다.
지원자격은 영주시로 귀농·귀촌을 희망하는 도시민이라면 연령 성별 직업 등에 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 영주시에 실제 거주하고 있지 않더라도, 장기적으로 영주로의 이주를 계획하고 있는 도시 거주자도 지원이 가능하다. 또한 귀농을 준비 중인 예비 농업인뿐만 아니라 귀촌을 통해 새로운 삶의 터전을 모색하는 일반인도 포함된다.
신청을 희망하는 경우 영주시 홈페이지 공지사항에 게재된 모집 안내문을 참고해 입교신청서와 농업창업계획서 등 신청서류와 등 관련 증빙서류를 영주시 농업정책과 귀농귀촌팀으로 우편 또는 방문 접수하면 된다.
정희수 농업기술센터 농업정책과 과장은 “천혜의 자연조건을 갖춘 영주는 귀농·귀촌인들에게 다양하고 실질적인 혜택을 주고 있어 귀농의 최적지로 평가받고 있다”면서 “소백산 귀농드림타운 입교 후 충분한 영농교육을 통해 보다 계획적이고 체계적인 귀농·귀촌을 준비할 수 있을 것”이라고 말했다.
체류형 농업창업지원센터와 관련한 자세한 내용은 영주시 농업기술센터 농업정책과 귀농·귀촌팀으로 문의하면 된다.
