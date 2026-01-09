홈플러스, 채권단과 구조혁신형 회생계획안 본격 논의
홈플러스가 지난해 말 서울회생법원에 제출한 회생계획서에 대해 채권단과 본격적인 협의에 나선다.
9일 홈플러스는 “법원이 채권단에 회생계획서 접수에 대한 초기 의견 제출을 요청했고, 지난 6일 제출된 채권단 의견서에서는 구조혁신 회생계획안 접수 및 검토에 대한 반대 의견이 제기되지 않았다”고 밝혔다. 이어 “이는 홈플러스의 지속 가능성을 위해 구조혁신이 필요하다는 데 채권단의 공감대가 형성된 것”이라고 설명했다.
이에 따라 홈플러스는 회사·노동조합·채권단 간에 회생계획안 세부 내용에 대한 본격적인 검토와 협의를 진행할 예정이다.
이번 회생계획안에는 긴급운영자금 확보 방안, 현금흐름 개선을 위한 부실점포 정리 방안, 체질개선을 통한 사업성 개선방안 등이 포함됐다. 구체적으로는 긴급 운영자금 확보를 위한 3000억원 규모의 DIP(Debtor In Possession) 대출과 향후 3년간 10개 자가점포·익스프레스 사업 부문 매각, 6년간 31개 부실점포 정리, 인력재배치와 자연감소를 통한 인력 효율화 등을 추진한다는 계획이다.
홈플러스는 이같은 계획이 이행될 경우 2029년 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 1436억원 수준으로 흑자 전환이 가능할 것으로 보고 있다.
홈플러스의 가장 시급한 과제는 당장 운영에 필요한 운영자금 확보다. 이를 위해 홈플러스는 대주주인 MBK 파트너스와 최대 채권자인 메리츠가 선제적으로 참여하고 이를 전제로 산업은행 등 국책기관이 대출을 통해 일부 참여하는 방식을 제안했다.
홈플러스 관계자는 “앞으로도 법원과 채권단, 노동조합 등 모든 이해관계자와 성실한 협의를 통해 구조혁신을 차질 없이 추진하고 지속 가능한 기업으로 재도약하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
