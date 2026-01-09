지귀연 “징징대지 마” 일침…尹측 최후변론 6시간 이상 걸릴 듯

지귀연 부장판사가 지난해 4월 21일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령 내란 우두머리 혐의 형사재판 2차 공판에서 취재진들의 퇴장을 명령하고 있다. 사진공동취재단

변호인단은 특검 측과 신경전을 벌이기도 했다. 변호인이 증거조사에 필요한 자료를 준비하지 못해 재판 시작이 지연되자 특검 측이 “준비된 피고인부터 진행하자”고 제안하자 고성이 오고 갔다.

그러자 지 부장판사는 변호인단에 “재판도 끝나가는 마당에 왜 이러시나”라며 “프로와 아마추어의 차이는 징징대지 않는다는 것”이라고 지적했다. 이어 “준비가 안 됐으면 정중하게 양해를 구하셔야 한다”고 말했다.