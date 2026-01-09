美 이민단속국 30대 여성 총격 사망 사건…전역으로 시위 확산
미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민단속국(ICE) 요원이 단속 과정에서 30대 여성을 총격을 가해 사망한 가운데 오리건주 포틀랜드에서도 연방 이민 당국 요원이 시민 2명에게 총격을 가하는 사건이 연이어 발생했다. 트럼프 행정부의 강경 이민 정책을 둘러싼 불만이 미 전역으로 확산되고 있다.
8일(현지시간) AP통신과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 전날 미니애폴리스에서 ICE 요원이 백인 여성 르네 니콜 굿(37)을 총으로 쏴 숨지게 한 사건에 항의하는 시위가 격화하고 있다.
이날 ICE의 거점인 연방 청사 앞에서 모인 시위대는 ICE는 물러가라“, ”지금 당장 정의를“ 등의 구호를 외치며 집결했다.
국토안보부 산하 국경순찰대 요원들은 후추 스프레이와 최루 가스를 사용해 시위대를 해산시키려 했고, 요원들은 시위대를 건물 건너편으로 밀어냈다. 이후에도 요원 100여명이 전술 장비를 착용한 채 현장에 남아 있다. 미니애폴리스 교육 당국은 안전을 이유로 지역 공립학교에 휴교령을 내려.
총격 사건의 진상 규명을 놓고도 갈등이 불거지고 있다. 미네소타주 범죄수사국(BCA)은 FBI가 증거물 접근을 차단해 수사가 불가능해졌다며 공개적으로 반발했으나 끝내 수사에서 손을 뗐다.
이번 사건 발생지는 2020년 ‘조지 플로이드 사망 사건’ 현장에서 불과 1마일 떨어진 곳으로 불법 이민자를 향한 공권력 과잉 집행에 대한 반발이 재연될 수 있다는 우려가 나온다.
앞서 지난 2020년 트럼프 1기 행정부 당시 흑인 조지 플로이드는 미니애폴리스에서 위조지폐를 사용한 혐의로 체포되는 과정에서 사망했다. 이 사건을 계기로 경찰의 과잉 진압과 인종차별에 항의하는 ‘흑인 목숨은 소중하다’ 시위가 전국적으로 벌어진 바 있다.
이런 가운데 같은 날 오리건주 포틀랜드에서도 연방 이민 당국 요원이 병원 인근에서 시민 2명에게 총격을 가해 부상자가 발생했다. 현재 병원에서 치료 중인 이들 2명의 상태는 아직 알려지지 않핬다.
밥 데이 포틀랜드 경찰국장은 “미니애폴리스 총격 사건 이후 많은 이들이 느끼는 고조된 감정과 긴장을 이해한다”며 “그러나 추가 사실을 파악하는 동안 지역사회가 침착함을 유지해 주길 요청한다”고 말했다.
미네소타에서 사망 사건이 발생한 지 하루만에 또 ICE 당국이 연루된 총격 사건이 발생하자 미 언론은 이 소식을 비중있게 보도했다.
AP통신은 ICE 총격에 반대하는 시위는 뉴욕, 시카고, 디트로이트, 로스앤젤레스, 시애틀, 워싱턴DC 등 주요 도시로 확산되고 있다고 전했다.
팀 월즈 미네소타 주지사는 사건에 분노를 표하면서도 “연방 정부가 강경 대응의 명분으로 삼지 않도록 평화를 유지해 달라”며 “미끼를 물지 말라”고 시위대에 자제를 촉구했다.
