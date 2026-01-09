킨텍스 ‘2026 코리아 나라장터 엑스포’ 특별관 참가기업 모집

참가 대상은 본사 또는 공장 등 경기도에 소재하고 있는 기업으로 공공 조달 시장 분야 유관 또는 진출을 희망하는 기업이다. 경기도와 킨텍스는 총 100부스 규모로 모집하며 2026년 1월 15일까지 코리아 나라장터 엑스포 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 선정된 기업에게는 부스당 참가비 120만원 등 최대 240만원을 지원한다.

2026년 행사는 전년보다 약 116% 확대된 700여개사 1300여개 부스 규모로 개최될 예정이다. 특히, AI 특별관과 조달청 정책관, 디지털서비스관, 기계장치관, 사무기기관 등 전문화된 공공조달 분야별 전시관을 구성해 더욱 효과적인 상담이 가능하다.

이 외에도 국내외 바이어 초청을 통한 1대1 구매·수출 상담회와 교육 및 세미나, 쇼케이스 라이브커머스 등 다양한 프로그램들로 비즈니스 성과 창출 기회를 제공한다. 또, ‘코펙스 어워드(KOPPEX AWARDS)’ 수상 기업에게 제공하는 혜택도 더욱 확대할 예정이다.

‘코리아 나라장터 엑스포’는 조달시장 진출을 희망하는 우수기업과 공공부문 수요 기관 간의 전략적 비즈니스 매칭 및 네트워킹을 핵심 목표로 매년 킨텍스에서 개최하고 있다.

조달청과 경기도, 고양특례시가 공동 주최하고 킨텍스와 정부조달기술진흥협회 등 관련 협단체가 공동 주관하며 기획재정부, 국방부, 행정안전부, 중소기업벤처부 등 관련 정부기관이 후원하고 있다.

이민우 킨텍스 대표이사는 “공공 조달 시장은 지역 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 중요한 기회”라며 “경기도와 함께하는 이번 특별관 운영을 통해 도내 기업들이 실질적인 성과를 얻을 수 있도록 킨텍스도 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.