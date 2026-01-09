‘제84회 장생탄광추모집회’ 자원봉사자 모집

이번 추모집회와 함께 2월 6일부터 11일까지 유해 추가 발굴 작업이 예정돼 있으며, 현재 발굴 현장 지원과 기록, 행사 운영 등을 담당할 자원봉사 인력이 부족한 상황이다. 이에 따라 주최 측은 원활한 추모행사 및 발굴 작업 진행을 위해 추가 자원봉사자를 모집하고 있다.

오는 2월 7일 제84회 장생탄광추모집회를 앞두고 자원봉사자 모집이 진행되고 있다.장생탄광 추모집회와 유해 발굴 작업은 일본 시민단체 '조세이 탄광의 물비상(수몰 사고)를 역사에 새기는 모임'과 대한불교관음종 등 한일 양국 시민단체가 민간 차원에서 공동으로 추진하고 있다.강제징용 희생자의 역사적 사실을 기록하고 알리기 위한 취지로 매년 이어지고 있으며, 자원봉사자는 현장 지원을 비롯해 발굴 보조, 기록 및 행사 운영 등 다양한 역할을 맡게 된다.주최 측은 "자원봉사자 모집을 통해 추모집회와 유해 발굴 작업이 차질 없이 진행되기를 기대하고 있다"며 "이를 계기로 일본 정부 차원의 DNA 감정 지원이 이뤄지고, 희생자들이 하루빨리 고향과 가족의 품으로 돌아갈 수 있기를 기원한다"고 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.kr