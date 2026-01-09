재경부, 국방부에 미지급 국방비·이월 집행자금 1.5조 지급

재경부는 이날 “지난해 세입을 기반으로 지난해 세출 예산 중 일부를 올해 1월 집행하는 통상적인 이월 집행”이라며 “올해는 국방 분야 집행의 시급성 등을 고려해 예년보다 신속하게 집행했다”고 덧붙였다.

재정경제부는 국방비 미지급 논란과 관련해 “국방부와 방사청이 요청한 긴급 소요 자금을 포함해 이월 집행 자금 1조5000억원을 오전 9시에 지급 완료했다”고 9일 밝혔다.앞서 국방부가 지난해 연말까지 군과 방위사업체 등에 지급했어야 할 국방비 1조3000억원을 지급하지 못했다. 국방부는 당시 “재정 당국에 정상적으로 예산을 신청했지만 연말에 세출 소요가 집중되며 일부 예산 지급이 지연된 것으로 알고 있다”는 취지로 설명했다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지