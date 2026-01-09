日, 李 대통령 방일 소식 전하며 “韓·日 관계 한층 중요해져”

日, 李 대통령 방일 소식 전하며 “韓·日 관계 한층 중요해져”
이재명 대통령이 오는 13~14일 방일 일정을 두고 일본은 한·일 및 한·미·일 관계의 중요성을 강조했다.
일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 9일 정례 기자회견에서 이 대통령의 나라현 방문 일정을 공개하면서 “현재의 전략적 환경 속에서 한·일 관계와 한·미·일 협력의 중요성이 한층 더 커졌다”고 말했다.
기하라 장관은 “양국 정부는 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가기 위해 셔틀 외교 실시 등 긴밀히 의사소통하기로 했다”며 “이번 방일이 중요한 기회가 될 것을 기대한다”고 덧붙였다.
정상회담에서 다뤄질 의제와 관련해서는 “아직 예단을 가지고 답할 수는 없지만, 정상 간에 솔직한 대화를 주고받을 것”이라며 “이를 통해 정부 간 협력이나 양국 관계의 진전을 향한 방향성에 대해 논의할 수 있지 않을까 기대한다”고 답했다.
기하라 장관은 나라현을 정상회담 장소로 잡은 이유에 대해 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때 이 대통령의 제안이 있었다고 했다. 그는 “다카이치 총리는 이에 따라 이 대통령을 따뜻하게 맞이하고자 나라현에서 정상회담을 열게 됐다”고 설명했다.
앞서 이 대통령은 지난해 10월 APEC 정상회의 당시 한일 정상회담을 가진 뒤 기자회견에서 “셔틀 외교 정신에 따라 (다음에는) 제가 일본을 방문해야 하는데 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다”고 전한 바 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
