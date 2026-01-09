LG에너지솔루션, 지난해 4분기 영업손실 1220억원
LG에너지솔루션은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출 6조1415억원, 영업손실 1220억원을 기록했다고 9일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 4.8% 줄었고, 적자는 이어졌다.
실적에 반영된 첨단제조생산세액공제(AMPC) 금액은 3328억원으로 이를 제외한 4분기 영업손실은 4548억원이다.
4분기 적자 전환은 전기차 수요 둔화로 주요 고객사의 파우치형 배터리 물량이 줄고, 북미 에너지저장장치(ESS) 생산라인 추가 가동에 따른 초기 비용 부담 등이 영향을 끼친 것으로 분석된다. 회사는 3분기 실적 설명회에서 “북미 전기차 고수익 제품의 출하가 감소함에 따른 믹스 영향에 더해 미국 조지아 구금사태로 인한 운영의 일시적 영향 등으로 4분기 단기적인 이익 감소는 불가피할 것”이라고 밝힌 바 있다.
LG에너지솔루션은 지난해 연간 기준 매출은 23조6718억원, 영업이익 1조3461억원을 기록했다. 매출은 전년(25조6196억원) 대비 7.6% 줄었든 반면, 영업이익은 전년(5754억원) 대비 133.9% 늘었다.
LG에너지솔루션은 올해 ESS 사업 확장 등 포트폴리오 리밸런싱에 나선다. 김동명 LG에너지솔루션 대표이사 사장은 최근 신년사에서 ESS 사업의 성장 잠재력을 최대한 실현하겠다면서 포트폴리오 리밸런싱과 구조적 경쟁력 강화의 노력이 실질적인 사업 성과로 전환되는 원년으로 만들 것이라고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사