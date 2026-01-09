[기고] 2026년을 고향사랑기부제 도약의 원년으로
문진수 사회적금융연구원장
일본 고향납세제를 참고로 만들어진 고향사랑기부제가 도입된 지 만 3년이 지났다. 2025년 기부액은 1500억 원을 넘었다. 전년 대비 70% 증가한 수치다.
기초자치단체 수(226개)로 나누면 평균 6억 6000만 원을 모금한 꼴이다. 기부액이 늘고 있다는 건 고무적인 현상이다. 문제점도 보인다. 기부금의 98%가 10만 원에 결박되어 있고, 지역별 편차도 심하다. 모금액이 적어 유의미한 사업을 펼치기엔 부족하다고 느끼는 곳도 많고, 용처를 찾지 못해 기부금을 쌓아두고 있는 곳도 눈에 띈다.
2024년말 기준, 일본의 고향납세 금액은 약 1조 3천억 엔이다. 우리 돈으로 환산하면, 12조 원이 넘는 돈이 지역에 전달되었다는 뜻이다. 격차가 크다.
이런 차이가 생기는 이유가 뭘까. 출발 시점이 다르기 때문일 것이다. 일본 고향납세는 2008년에, 고향사랑기부제는 2023년에 도입됐다. 15년의 시차가 존재한다. 제도 운영 방식도 다르다.
①일본은 지자체 간 세금 이전이 이루어지지만, 한국은 기부금에 대한 국세 감면만 제공하고 지방세는 건드리지 않는다 ②일본은 기부 상한선이 없고 법인도 기부할 수 있지만, 한국은 개인만 가능하고 상한선이 있다 ③일본은 민간에 시장을 개방해서 경쟁을 통한 혁신을 도모하고 있지만, 우리는 정부가 사실상 사업을 독점하는 방식이어서 효율이 낮다는 점이 대표적이다.
고향사랑기부제가 활성화되려면 ①세금 공제를 늘리고 ②법인 기부를 허용하고 ③시장을 열어 혁신을 촉진하는 등 제도 개선이 따라주어야 한다. 다행히 올해부터는 세액 공제 혜택이 늘어나 20만 원을 기부하면 20만 원을 돌려받을 수 있다. ④이중등록제도 검토해 봐야 한다.
일본은 ‘고향주민등록제도’를 통해 거주지 이외의 지역에 복수로 주민 등록을 할 수 있는 제도를 시행하고 있다. 지자체들은 이를 통해 지역 소식을 알리고 행사 참여를 유도하는 등 관계 인구를 늘려가고 있다. 관계 인구란 지역을 정기적으로 방문해 지속적인 관계를 유지하는 사람을 말한다. 관계 인구가 늘면 삶의 터전을 옮기는 이들이 생겨 인구 소멸을 막는데 기여하게 될 것이다.
고향사랑기부금이 증가하면 지자체들은 ‘주민들을 위해 꼭 필요한 사업이지만, 돈이 없어서 하지 못했던 일’을 추진할 수 있게 된다. 기부자에게 전달하는 답례품도 지역 경제를 살리는 지렛대 역할을 할 수 있다. 답례품은 지역특산품 등 상품도 있지만 ‘체험’도 가능하다.
일본의 지자체들은 기부자를 현지에 초청하기 위해 노력하고 있다. 전세버스로 당일 현지 관광을 시켜주거나, 왕복 항공권을 제공해 지역 명소를 둘러보게 해주는 곳. 할인 쿠폰을 발행해 음식점이나 숙박시설에서 쓸 수 있도록 방문을 유도하는 지자체도 있다. 지자체 관점에서는 답례품 배송비도 절약하고, 지역 소상공인과 자영업자도 돕는 일석이조(一石二鳥)의 효과를 거두는 셈이다.
지방 소멸은 현재 진행형이다. 오랜 기간에 걸쳐 소멸을 막기 위한 다양한 시도가 이루어졌지만, 상황은 더 나빠지고 있다. 낡은 관행에서 벗어나 새롭고 혁신적인 접근법이 필요할 때다. 고향사랑기부제가 지방 소멸을 근본적으로 막을 수 있는 길은 아니지만, 늦출 수 있는 좋은 수단임은 분명하다.
지자체가 예산 제약에서 벗어나 지역 발전과 주민을 위해 요긴하게 쓸 수 있는 자주 재원을 만들어주기 때문이다. 고향사랑기부제는 자치분권을 실험할 수 있는 좋은 무대다. 중앙이 아니라 지역이 중심에 서서 사업을 이끌어야 한다. 정부가 할 일은 법률이 정한 테두리 안에서 지자체들이 자유롭게 활동할 수 있는 환경을 만드는 것이다.
문진수 사회적금융연구원장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사