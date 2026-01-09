보완수사로 드러난 남편 살해 사건…80대 여성 기소
자살로 종결될 뻔했던 사건이 검찰과 경찰의 보완 수사 끝에 살인 사건으로 밝혀져 피의자가 재판에 넘겨졌다.
춘천지검 강릉지청은 A(80)씨를 남편을 살해한 혐의로 불구속기소 했다고 9일 밝혔다.
A씨는 2024년 5월 강원 영동의 자택에서 남편 B(81)씨와 말다툼하다가 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰은 B씨가 스스로 목을 졸라 사망한 것으로 추정해 내가 종결 의견을 제시했다.
하지만 검찰은 사건 현장에서 자살 도구가 확인되지 않은 점 등을 수상히 여기고 경찰에 보완 수사 의견을 제시했다.
경찰은 보완 수사에 착수해 A씨로부터 남편을 살해했다는 자백을 받아낸 뒤 지난해 1월 A씨를 살인 혐의로 불구속 송치했다.
검찰은 A씨가 고령이고 범행을 자백한 점 등을 참작해 A씨를 불구속 기소했다.
검찰 관계자는 “A씨가 기억 장애가 있는 80대 고령인 점, 혐의를 부인하는 진술을 하기도 한 점 등을 고려해 진술의 신빙성과 범행 동기 등을 확인했다”며 “보완 수사 요구, 직접 보완 수사, 과학 수사 등을 활용해 실체적 진실을 밝히겠다”고 말했다.
강릉=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사