CES 2026 세라젬 전시관, 과기정통부 차관 등 국내외 인사 방문
세라젬(대표이사 사장 이경수)은 류제명 과학기술정보통신부 차관을 비롯해 국회와 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 지방자치단체 등 공공기관 관계자들이 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’ 세라젬 전시관을 찾아 세라젬이 제시한 주거형 헬스케어 모델을 살펴봤다고 9일 밝혔다.
류제명 과학기술정보통신부 차관과 관계자들은 세라젬의 AI 기반 헬스케어 혁신 제품과 서비스로 구성된 CES 2026 ‘AI 웰니스 홈’을 관람했다. 헬스케어 분야에서의 AI 활용과 발전 방향에 대해서도 의견을 나눴다. 현지 관람객들의 방문도 이어지며 전시관 일대가 붐비는 등 현장 열기도 고조되고 있다.
세라젬 전시관은 집 전체가 하나의 건강 관리 흐름으로 작동하는 주거형 헬스케어 모델을 구현한 전시 구성이다. 의료기기 기술력을 기반으로 헬스케어를 중심에 둔 라이프스타일형 주거 모델이라는 점에서 기존 생활 가전 자동화 중심 AI 홈과 차별화된다.
공간별로 배치된 헬스케어 제품과 기술은 사용자의 생활 패턴과 상태를 인식하고 유기적으로 연계된다. ‘AI 웰니스 홈(Alive Intelligence Wellness Home)’의 의미처럼 ‘나를 가장 잘 아는 살아 숨 쉬는 공간’으로 기능하며 일상 속에서 자연스럽게 건강 관리를 돕는 것이 특징이다. <사진=세라젬 제공>
