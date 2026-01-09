반기문 “존경받던 미국 기대하기 어려워”…美유엔기구 탈퇴 비판
반기문 전 유엔 사무총장이 8일 도널드 트럼프 미국 행정부의 주요 유엔기구 탈퇴 결정을 두고 “인권과 자유민주주의 가치를 존중하고 다자주의를 통해 세계로부터 존경받던 미국은 더는 기대하기 어렵다”고 비판했다.
반 전 총장은 8일 서울 프레스센터에서 열린 관훈클럽 창립 69주년 기념식 축사에서 “트럼프 대통령의 이러한 조치는 매우 유감스럽다”며 이같이 밝혔다. 그는 “미국이 탈퇴한 국제기구들은 기후변화, 인권, 아동, 여성 관련 매우 중요한 기구들”이라며 “미국이 글로벌 이슈에 더 이상 기여하지 않겠다는 의사표시인 것으로 해석된다”고 지적했다.
반 전 총장은 ‘남용(abuse)의 가능성이 있다고 해서 정당한 사용(use)을 포기하는 것은 비난받아 마땅하다’는 로마의 격언을 인용하며 “언론인 여러분들의 목소리가 필요하다”고 요청했다.
트럼프 대통령은 이날 유엔 산하 기구 31개와 비(非) 유엔기구 35개에서 미국이 탈퇴하는 대통령 각서에 서명했다. 유엔 경제사회국, 국제무역센터, 유엔무역개발회의, 유엔민주주의기금, 유엔기후변화협약 등 평화·인권, 기후, 무역 등과 관련한 기구와 기금 31개가 탈퇴 대상 유엔 산하 기구로 명시됐다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
