전북대, 2026학년도 학부 등록금 동결…18년 연속 그대로

고물가 속 학생·학부모 부담 고려

재정난은 정부지원·연구비 확대로 대응

전북대학교 캠퍼스 전경. 전북대 제공

전북대학교가 2026학년도 학부 등록금을 동결하기로 결정했다. 전북대의 등록금 동결은 2009년 이후 18년째 이어지고 있으며 2012년에는 학부 등록금을 5.6% 인하한바 있다.



9일 전북대에 따르면 전날 등록금심의위원회를 열고 2026학년도 등록금 책정 여부를 논의한 끝에 학부 등록금 동결을 의결했다. 지역발전을 이끄는 거점국립대학으로서의 사회적 책무를 실천하고, 고물가 등 어려운 경제 여건 속에서 학생과 학부모의 부담을 덜기 위한 조치다.



다만 학령인구 급감에 따른 구조적 재정 악화 문제를 해소하기 위해 정부 재정지원사업 참여 확대, 연구비 수주, 발전기금 모금 등 다양한 재원 확보 방안을 병행해 나간다는 방침이다.



양오봉 전북대 총장은 “지역발전을 이끄는 플래그십대학을 지향하는 만큼 학생과 학부모의 경제적 부담을 최소화하기 위해 등록금 동결을 결정했다”며 “정부 지원사업과 발전기금을 적극 활용해 교육의 질과 취업 지원에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



