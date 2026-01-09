이 대통령 지지율 60%…방중 효과로 5%포인트↑

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 연합뉴스

직전 조사인 12월 셋째 주 지지율(55%)보다 5%포인트 오른 수치다.