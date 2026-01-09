이 대통령 지지율 60%…방중 효과로 5%포인트↑
이재명 대통령의 국정 지지율이 60%를 기록해 직전 조사 대비 5%포인트 상승했다. 중국 국빈 방문 일정 성과가 지지율 상승을 견인한 것으로 분석된다.
한국갤럽이 지난 6~8일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령 직무수행에 관한 의견을 물어 9일 발표한 여론조사 결과 응답자의 60%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전 조사인 12월 셋째 주 지지율(55%)보다 5%포인트 오른 수치다.
‘잘못하고 있다’는 응답은 33%로 3%포인트 내려갔다. ‘의견 유보’는 7%로 집계됐다.
이 대통령 직무수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’가 30%로 가장 많이 꼽혔다. ‘경제·민생’(14%), ‘소통’(9%), ‘전반적으로 잘한다’(7%)가 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘경제·민생’(22%), ‘외교’(8%), ‘친중 정책’·‘과도한 복지·민생지원금’(각 7%) 순이었다.
한국갤럽은 “대통령의 중국 국빈 방문 일정으로 국정 평가에서도 외교 사안이 재부각된 것으로 보인다”며 “긍정 평가 이유에서는 외교가 다시 1순위로 부상했고 부정 평가 이유에서도 외교와 친중 언급이 늘었다”고 분석했다.
이어 “이혜훈 기획예산처 초대 장관 후보의 자질 논란이 무성하고 공천헌금 등 의혹으로 여당 원내대표가 사퇴하는 일이 있었으나 대통령 평가 시 중시되는 사안으로 꼽히진 않았다”고 덧붙였다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 46.5%, 응답률은 11.6%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
