제주 해안 ‘차 봉지’ 위장 마약…대만 해상 유실분 연관 수사

총 17차례 케타민 34kg 수거

해경, 대만 당국과 공조해 유입 경로 추적

제주도 해안에서 발견된 차(茶) 제품으로 위장한 마약류 케타민. 제주해경 제공

제주 해안에서 발견된 34㎏ 케타민이 지난해 7월 초 대만 서부 해상에서 발생한 마약 유실 사고와 밀접한 관련이 있는 것으로 보고 수사를 진행 중이라고 9일 밝혔다.