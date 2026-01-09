제주 해안 ‘차 봉지’ 위장 마약…대만 해상 유실분 연관 수사
총 17차례 케타민 34kg 수거
해경, 대만 당국과 공조해 유입 경로 추적
제주 해안에서 잇따라 발견된 ‘차(茶) 봉지’ 위장 마약이 지난해 대만 해상에서 유실된 대규모 마약과 연관됐을 가능성이 제기돼 해경이 수사에 나섰다. 발견된 마약은 의료용 마취제인 ‘케타민’으로 다량 흡입 시 환각과 기억 손상 등을 유발하는 신종 마약이다.
제주지방해양경찰청은 지난해 9월부터 12월까지 총 17차례에 걸쳐 제주 해안에서 발견된 34㎏ 케타민이 지난해 7월 초 대만 서부 해상에서 발생한 마약 유실 사고와 밀접한 관련이 있는 것으로 보고 수사를 진행 중이라고 9일 밝혔다.
지난해 7월 초 녹색과 은색 차 봉지로 위장된 케타민 약 140㎏이 대만 서부 해역에서 표류 중인 상태로 발견됐다. 당시 대만 수사 당국은 해당 마약을 유통하려 한 범죄 조직을 특정할 만한 단서를 확보하지는 못했다.
제주해경과 대만 수사 당국은 제주 해안에서 발견된 케타민의 포장 형태와 성분이 대만 해상에서 유실된 마약과 유사한 점에 주목하고 있다. 해류를 따라 유실된 마약 일부가 제주 해안까지 흘러왔을 가능성이 크다는 판단이다.
해경은 지난해 9월 서귀포시 성산읍 신양리 해안에서 차 봉지로 위장한 케타민 20㎏을 처음 발견한 이후 인근 해안을 중심으로 수사를 벌여왔다. 폐쇄회로(CC)TV 영상과 제주 주변 통항 선박 항적 등을 분석했으나 국내 유통 조직과의 직접적인 연관성은 확인되지 않았다.
해경은 민·관·군 합동 수색을 통해 제주시 제주항과 애월·조천·구좌읍, 용담포구, 우도 해안과 서귀포시 성산읍 광치기해변 등에서 17차례에 걸쳐 총 34㎏의 마약을 수거했다. 현재까지 도내외 유통 정황은 확인되지 않은 것으로 파악하고 있다.
제주해경청 관계자는 “마약 유입 경로를 규명하기 위해 대만 등 해외 수사기관과 긴밀히 협력하고 있다”며 “청정 제주 바다를 지키기 위해 해상 감시와 차단 활동을 강화하겠다”고 말했다.
제주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사